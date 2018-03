Soitinten puuttuminen pitää Kiiruun uuden koulun musiikkiluokan tyhjänä

Tuliterä Kiiruun koulu otettiin Somerolla käyttöön muutama viikko sitten, mutta yläkoulun ja lukion musiikkia opetetaan edelleen ahtaissa väliaikaisissa tiloissa. Uuden koulun musiikkiluokkaan ei ole saatu soittimia tarjouskisan pitkittymisen takia ja vanhoja soittimia uuteen kouluun ei siirretä.

Uusi musiikkiluokka äänieristettyine studioineen pysyy tyhjänä, kunnes kimurantiksi mennyt opetusvälineiden tarjouskisa saadaan päätökseen. Näillä näkymin tilanne jatkuu vielä kuukausia, sillä asia on tällä hetkellä Markkinaoikeuden käsittelyssä. Kiiruun koulun rehtori Janne Aaltonen on pahoillaan syntyneestä tilanteesta.

– Tämä on hyvin harmillista, sillä todella hieno musiikkiluokka on nyt tyhjänä, Aaltonen huomauttaa.