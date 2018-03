Solidium hankki merkittävän siivun Nokiaa yli 840 miljoonalla eurolla

Valtion pörssiomistuksia hallinnoiva Solidium on hankkinut salkkuunsa 3,3 prosenttia Nokian osakkeista. Yli 840 miljoonan euron hankinta on tehty alkuvuoden aikana. Sijoituksellaan Solidium nousee Nokian suurimpiin omistajiin. Aiemmin Solidiumilla ei ollut Nokiaa salkussaan.

Luopuminen teleyhtiö Telian osakkeista mahdollisti sijoituksen. Solidium myi helmikuussa omistusosuutensa Teliasta reilulla 500 miljoonalla eurolla.

Solidiumin toimitusjohtajan Antti Mäkisen mukaan Nokian vahva markkina-asema ja laaja teknologinen osaaminen antavat hyvän mahdollisuuden arvonnousuun.

– Olemme seuranneet ja tutkineet Nokiaa syksystä saakka. Se vaikuttaa erittäin hienolta yhtiöltä ja houkuttelevalta sijoitukselta. Täytyy muistaa, että se on myös Suomen suurin yhtiö, Mäkinen sanoo.

Mäkinen viittaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan selvitykseen, jonka mukaan Nokian arvonlisä Suomelle oli 2016 suurin suomalaisista yhtiöistä.

Nokian suomalaisomistus on tähän asti ollut alle 20 prosenttia. Suurin suomalainen omistaja oli vuodenvaihteessa työeläkeyhtiö Varma noin yhden prosentin omistusosuudella.

Solidiumin tavoitteena on, että sillä olisi pitkällä aikavälillä hallituspaikka kaikissa omistamissaan yhtiöissä. Solidiumin salkkuun kuuluu 12 pörssiyhtiötä.

Nokia muodostaa Solidiumin osakeomistuksista 11 prosenttia. Omistusten yhteisarvo on 8,4 miljardia euroa.

Solidiumin toimintaohjeen mukaan sen sijoituksista saatavat osingot tilitetään valtion kassaan, mutta salkuissa tapahtuvat muutokset pysyvät yhtiössä.

