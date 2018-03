Solidium hankki salkkuunsa Nokiaa yli 840 miljoonalla eurolla

VValtion pörssiomistuksia hallinnoiva Solidium on hankkinut 3,3 prosenttia Nokian osakkeista 844 miljoonalla eurolla. Osakkeet on hankittu markkinoilta alkuvuoden aikana.

Luopuminen teleyhtiö Telian osakkeista mahdollisti sijoituksen. Solidium myi helmikuussa omistusosuutensa Teliasta reilulla 500 miljoonalla eurolla. Solidiumin mukaan Nokian vahva markkina-asema ja laaja teknologinen osaaminen antavat hyvän mahdollisuuden arvonnousuun.

– Tehtävämme mukaisesti vahvistamme ja vakautamme kotimaista omistajuutta tässä Suomelle hyvin tärkeässä yhtiössä, sanoo Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen tiedotteessa.

Hankinnan jälkeen Nokia muodostaa noin 11 prosenttia Solidiumin osakeomistuksista, joiden arvo on yhteensä 8,4 miljardia euroa.

