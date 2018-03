Some söi kättä, joka sitä ruokkii

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on joutunut selittelemään maailman suosituimman sosiaalisen median kömmähdystä. Facebook on pörssiyhtiö, joka ansaitsee miljardeja julkaisemalla yritysten mainoksia ja käyttämällä asiakastietojaan mainonnan täsmentämisessä.

Skandaalin on aiheuttanut brittiyhtiö Cambridge Analytica, joka on luvatta kerännyt ja käyttänyt noin 50 miljoonan yhdysvaltalaisen Facebook-asiakkaan tietoja, muun muassa täsmämainosten kohdistamiseen presidentti Donald Trumpin vaalikampanjan hyväksi vuonna 2016.

Yksityistietojen ja profiilien luvaton hyödyntäminen, varsinkin poliittisiin tarkoituksiin, ei ymmärrettävästi ole ilahduttanut Facebookin asiakkaita. Maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluva Zuckerberg on julkisesti pyytänyt väärinkäyttöä anteeksi. Skandaali on joka tapauksessa tuonut somemaailmasta ja sen tietosuojakäytännöistä esille kiusallisia piirteitä.

Voi olla, että rötöstelyllä on hyviäkin vaikutuksia sosiaalisen median sääntöihin. Juuri nyt on varmaa, että tietovuoto on tahrannut Facebookin mainetta. Monet ovat poistuneet sovelluksesta ja vielä useammat ovat vähintäänkin ruvenneet pohtimaan, mitä some-sovelluksissa kannattaa julkaista, mitä ladata tai mihin kisaan osallistua.

Facebookin asiakkaaksi ryhtyessään suostuu luovuttamaan yritykselle tietonsa myös viesteihin liitetyt kuvansa. Facebook omistaa myös WhatsApp-viestisovelluksen ja voi hyödyntää sen käyttäjien kontaktiverkostoa markkinoinnissaan.

Tietoja on kerätty ja kerätään markkinointitarkoituksiin, eikä se huolestuta moniakaan. Useimpien mielestä omissa FB-profiileissa tai päivityksissäkään ole mitään salaista. Yksittäiset käyttäjät eivät olekaan avainasemassa. Laajoista tietomassoista voidaan analysoida tietoja, joita on nyt todistettavasti käytetty jopa maailmanpolitiikkaan vaikuttamisessa.

Huolestuttavaa on myös, että nähtävästi helposti manipuloitavissa olevat monet some-sovellukset ovat miljoonille ihmisille ainut uutisten lähde – mikä algoritmi tai koodaaja kullekin sopivat uutiset sitten valitseekaan.

Skandaalista huolimatta some-sovellukset ovat tulleet jäädäkseen. Siksi niiltä on lupa vaatia tietosuojan kunnioittamista ja kaidalla tiellä pysymistä.