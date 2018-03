Somerolaissyntyinen Johanna Gullichsen on vuoden tekstiilitaiteilija

Somerolaissyntyinen Johanna Gullichsen on valittu vuoden tekstiilitaiteilijaksi. Tekstiilitaiteilijat TEXO ry on vuodesta 1981 lähtien nimennyt ansioituneen jäsenensä Vuoden tekstiilitaiteilijaksi. Myönnetty palkinto on merkittävin tekstiilitaiteen palkinto Suomessa.

TEXO ry toteaa Gullichsenin olevan rohkea ja kansainvälisesti arvostettu kudottujen kankaiden suunnittelija, joka on pitkäjänteisellä työskentelyllään yrittäjänä uudistanut onnistuneesti tekstiiliperinnettä. Hänen laajaa tuotantoaan kuvastaa moderni skandinaavinen selkeys, geometrisiin rakenteisiin, ruutuihin, raitoihin, rytmiin ja kokovaihteluihin perustuva kuviointi sekä luonnonmateriaalien käyttö. Tunnusomaista hänen tuotannolleen on raikkaus ja teeskentelemättömyys.

Ensimmäiset Johanna Gullichsen kankaat syntyivät käsityönä, mutta 80-luvun lopulla siirryttiin sarjatuotantoon. Nykyisin kankaiden kudonta ja ompelutyö tehdään pääosin Suomessa, mutta asiakkaita on ympäri maailman.