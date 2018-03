”Sote- ja maakuntauudistuspaketti on saatava maaliin heinäkuun alkuun mennessä” – Vehviläinen: Maakuntavaalit lokakuussa yhä tavoitteena

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo, että hallitus on tehnyt kaikkensa sen eteen, että sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen valinnanvapausesitys olisi perustuslain mukainen.

Perustuslain mukaisuutta arvioi eduskunnan perustuslakivaliokunta, joka viime vuonna antoi pyyhkeitä aiemmasta esityksestä.

Saarikon mukaan uudistuksen keskeiset elementit, kuten sote-keskukset, asiakasseteli ja mahdollisuus henkilökohtaiseen budjettiin ovat mukana myös uudessa esityksessä.

Sen sijaan esimerkiksi maakunnan julkisia palveluita koskenut yhtiöittämisvelvoite on uudesta esityksestä poistettu, ministeri kertoo.

Hallitus antoi tänään sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevan lakiesityksensä eduskunnalle.

Sote- ja maakuntauudistusta käsitellään hallituksessa yhtenä kokonaisuutena. Hallitus on kytkenyt sote- ja maakuntauudistuksen yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa vaaditaan sekä maakuntauudistuksen että valinnanvapauden toteutumista.

Vehviläinen: Maakuntavaalit lokakuun lopussa

Sote- ja maakuntauudistuspaketti on saatava maaliin heinäkuun alkuun mennessä, jotta maakuntavaalit voidaan pitää lokakuun lopussa, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.).

– Siitä (heinäkuun alusta) ei ole kyllä pelivaraa. Oikeusministeriöstä vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on sen sanonut, että siihen mennessä pitää lakien olla voimassa, Vehviläinen arvioi STT:lle torstaina.

Hallitus toivoo, että sote- ja maakuntalakipaketti saataisiin hyväksyttyä eduskunnassa kesäkuussa. Vehviläisen mukaan sen varalle ei ole suunnitelmaa, että paketin käsittely eduskunnassa viivästyisi ja maakuntavaaleja mahdollisesti jouduttaisiin lykkäämään.

– Emme ole sellaista lainkaan pohtineet, hän sanoi.

”Maakuntien osuus ratkaisevaa”

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan valinnanvapauden vaikutusten kannalta on ratkaisevaa se, millä tavoin uudistus toteutetaan eri maakunnissa. Esimerkiksi kustannusarvioiden antaminen on ministeri Saarikon mukaan hyvin vaikeaa.

– Maakuntien toimeenpanovaihe tulee ratkaisemaan sen, miten valinnanvapaus toteutuu niin kansalaisten näkökulmasta, kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta tai uudistuksen kokonaistavoitteiden näkökulmasta, sanoi Saarikko.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) korosti maakuntien toimien merkitystä lähes samoilla sanankäänteillä kuin Saarikko.

Orpoa ei huoleta hallituksen kapea enemmistö

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ei ole huolissaan puolueensa sisällä ilmenneistä erimielisyyksistä sote-uudistuksen suhteen.

Ylen torstaina julkistaman soittokyselyn mukaan valtaosa kokoomuksen kansanedustajista seisoo sote-uudistuksen takana, mutta aivan aukotonta tuki ei ollut.

Lakiesityksen kaatumiseen riittäisi se, että kuusi kansanedustajaa hallituspuolueista äänestäisi sitä vastaan yhtenäisen opposition lisäksi.

Orpoa ei hallituksen kapea enemmistö huoleta.

– En ole tästä tällä hetkellä huolissani. Luotan omaan eduskuntaryhmääni siinä, että kun olemme käyneet läpi kolmen vuoden prosessin ja sitoutuneet joka vaiheessa väliratkaisuihin, me toimimme tässä yhtenä ryhmänä ja pyrimme tekemään yksimielisen päätöksen, Orpo sanoi.

Korjattu aiempaa nettiuutista klo 19: Aiemmin jutussa kerrottiin ministeri Saarikon siteeranneen Churchilliä. Ei kuitenkaan ole selvää näyttöä, että sanonta olisi Churchillin oma.

