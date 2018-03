Sote synnytti uuden vaihtoehdon

Tervaskannon palvelutalon myynti on edennyt Somerolla loppusuoralle. Kolmesta tarjouksen jättäneestä isosta valtakunnallisesta hoiva-alan yrityksestä jatkoon pääsi Mehiläinen.

Kaikki on Somerolla kuitenkin edelleen auki. Kaupanhieronnan aikana on noussut esille myös uusi vaihtoehto, jossa Lamminiemen hyvinvointikeskus rakentaisi Tervaskannon palvelutalolle uudet tilat.

Lamminniemen hyvinvointikeskus eli entinen Lamminniemi-koti on Someron kaupungin omistama osakeyhtiö. Kaupunki on pyytänyt yhtiöltä tarjousta uuden palvelutalon rakentamisesta.

Lamminniemen vetämistä mukaan kuvioon selittää sote-uudistus. Jos ja kun sote tulee, siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt maakunnan käyttöön.

Kuntien omistamien kiinteistöjen osalta isot kuviot ovat auki. Maakunta vuokraa kiinteistöt kolmeksi vuodeksi, mutta sen jälkeinen jatko on vielä hämärän peitossa. Kunnissa ei tiedetä, miten ja millä hinnoilla siirto maakunnille tapahtuu.

Soteen liittyvä epävarmuus on yksi syy siihen, että Someron kaupunki ei ole itse tällä hetkellä kiinnostunut saneeraamaan Tervaskannon nykyistä rakennusta tai tekemään tilalle uutta. Kaupungin taloutta rasittaa Kiiruun koulun rakentamisvelka, joten lisälainan otto ei innosta.

Lamminniemen hyvinvointikeskuksen saaminen palvelutalon taakse kiinnostaa kaupunkia, sillä tähän vaihtoehtoon nykyiset sote-suunnitelmat antavat enemmän vastauksia. Lakiluonnosten mukaan osakeyhtiön osakkeet siirtyisivät irtaimistona maakunnalle velkoineen.

Someron kohdalla tämä merkitsisi sitä, että Lamminniemen toimintaa pyörittävä osakeyhtiö siirtyy velkoineen maakunnalle, jos maakunta päättää jatkaa yhtiön tuottamien hoivapalvelujen pyörittämistä. Uutta palvelutaloa varten otettu velka ei siten rasittaisi kaupunkia.

Someron kuviot osoittavat, että kuntien tilanne sotea odotellessa ei ole helppo. Avoimia kysymyksiä on paljon, mutta samalla sosiaali- ja terveystoimen palveluita pitäisi ylläpitää ja kehittää.