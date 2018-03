Sri Lanka esti pääsyn someen Kandyssa – muslimien vastaiset väkivaltaisuudet jatkuneet

Sri Lanka on estänyt pääsyn Facebookiin ja muihin sosiaalisiin medioihin Kandyn kaupungissa.

Päätös tehtiin sen jälkeen, kun poliisi huomasi, että somea käytettiin muslimien vastaisten viestien välittämiseen ja levottomuuksien organisoimiseen. Koko maahan julistettiin eilen poikkeustila väkivaltaisuuksien takia, ja Kandyssa on lisäksi voimassa ulkonaliikkumiskielto.

Viime yönä poliisi käytti kyynelkaasua hajottamaan mellakointia. Ainakin kolme poliisia haavoittui yöllisissä väkivaltaisuuksissa Kandyn esikaupungissa Manekhinnassa. Seitsemän ihmistä pidätettiin ulkonaliikkumiskiellon rikkomisesta ja väkivaltaisuuksien lietsomisesta.

Kandyssa koulut on suljettu ja viranomaiset ovat lähettäneet lisää sotilaita kaupunkiin.

Syytöksiä ehkäisylääkkeistä ruoassa

Väkivaltaisuudet Sri Lankan keskiosissa sijaitsevassa Kandyssa puhkesivat maanantaina sen jälkeen, kun muslimijoukko tappoi viime viikolla miehen, joka kuului maan singaleesienemmistöön. Singaleesit ovat pääsääntöisesti buddhalaisia.

Itäisessä Sri Lankassa väkijoukot polttivat jo viime viikolla muslimien omistamia kauppoja ja hyökkäsivät moskeijaan. Ennen sitä erästä islaminuskoista kokkia oli syytetty ehkäisylääkkeiden lisäämisestä ruokaan, jota hän myi singaleesiasiakkailleen.

Sri Lankan hallitus pyysi tiistaina anteeksi maan muslimiasukkailta, joita se ei ollut onnistunut suojelemaan väkivallalta. Muslimeita on noin kymmenen prosenttia maan 21-miljoonaisesta väestöstä.

Poikkeustila on ensimmäinen Sri Lankassa seitsemään vuoteen. Maa oli poikkeustilassa melkein kolmenkymmenen vuoden ajan hallituksen taistellessa tamilisissejä vastaan sisällissodassa, joka loppui 2009.

STT

