STTK:n kysely: Joka neljäs kokee, ettei omalla työpaikalla ole seksuaalisen häirinnän nollatoleranssia

Suurelta osalta suomalaisista työpaikoista puuttuu selkeät säännöt seksuaalisen häirinnän estämiseen, kertoo toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n teettämä kysely. Useat kansalaiskyselyt ovat jo aiemmin vahvistaneet seksuaalisen häirinnän olevan ongelma myös suomalaisessa työelämässä.

STTK:n kyselyn mukaan 23 prosenttia vastaajista kokee, ettei omalla työpaikalla ole seksuaalisen häirinnän suhteen nollatoleranssia. Lisäksi 42 prosenttia vastaajista sanoi, ettei omalla työpaikalla ole yhteisiä sääntöjä seksuaalisen häirinnän estämiseksi.

Vastaajista 47 prosenttia sanoi, että omalla työpaikalla on nollatoleranssi, ja 37 prosentin mukaan seksuaalisen häirinnän estämiseksi on luotu säännöt. 29 prosenttia ei osannut sanoa, onko työpaikalla voimassa nollatoleranssi.

– Luvut ovat hälyttävän huonoja. STTK vaatii, että jokaisella työpaikalla on laadittava pelisäännöt seksuaalisen häirinnän estämiseksi, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoi tiedotteessa.

Seksuaalista häirintää kokeneista vain 22 prosenttia on kertonut asiasta esimiehelle, kun taas työkaverille asiasta on kertonut 66 prosenttia.

Palola painottaa, ettei seksuaalisen häirinnän estäminen saa jäädä vain Me too -kampanjan aiheuttamaksi ohimeneväksi ilmiöksi, vaan se tulee ottaa osaksi työpaikan pysyvää rakennetta.

Kyselyn toteutti Aula Research ja siihen vastasi 1 075 työssä käyvää suomalaista.

