Sukellusvene-Madsen oikeudessa ruotsalaistoimittajan murhasta

Tanskassa alkaa tänään oikeudenkäynti keksijä Peter Madsenia vastaan. Häntä syytetään ruotsalaistoimittaja Kim Wallin raa’asta murhasta viime vuonna. Syyttäjä vaatii Madsenille elinkautista vankeusrangaistusta.

Wall lähti juttumatkalle Madsenin itse rakentamassa sukellusveneessä 10. elokuuta. Hänen paloiteltu ruumiinsa löytyi myöhemmin merestä – viimeisenä kädet vasta marraskuussa.

Useasti kertomustaan tapahtumista muuttanutta Madsenia syytetään myös seksuaalirikoksesta ja hautarauhan rikkomisesta. Aluksi hän kertoi Wallin poistuneen sukellusveneestä maihin elossa, myöhemmin tämän kuolleen tapaturmaisesti sukellusveneessä.

Kuulustelujen aikana Madsen on myöntänyt silponeensa Wallin ruumiin ja heittäneensä osat mereen sukellusveneestään. Henkirikoksen ja seksuaalirikoksen hän on kiistänyt.

Motiivista ei tietoa

Syyttäjän mukaan Madsen sitoi Wallin ja löi sekä puukotti tätä useita kertoja ennen surmaamista. Teko oli harkittu, koska Madsen oli tuonut mukanaan veneelle muun muassa veitsen, sahan ja sitomistarvikkeita. 30-vuotiaan ruotsalaisen todennäköinen kuolinsyy oli tukehtuminen tai kaulan alueelle tehty viilto.

Madsenin mahdollinen motiivi julmalle teolle on yhä hämärän peitossa. Syyttäjän mukaan hän upotti sukellusveneensä tahallaan tapahtuneen jälkeen.

Oikeudenkäynti alkaa Kööpenhaminan käräjäoikeudessa aamupäivällä syyteiden läpikäymisellä. Prosessiin on varattu kaikkiaan 12 päivää, joiden aikana kuullaan 37:ää todistajaa. Tuomio on määrä julistaa 25. huhtikuuta.

Keksijä Madsen tunnettiin Tanskassa myös yrityksistä laukaista itse rakennettu raketti avaruuteen.

Erikoinen ja julma henkirikos on herättänyt paljon kiinnostusta Tanskan rajojen ulkopuolella. Oikeudenkäyntiä seuraamaan on ilmoittautunut yhteensä lähes sata toimittajaa yli kymmenestä maasta

