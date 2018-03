Sukupuutto on aina huono uutinen

Maaliskuussa kolme lajinsa viimeistä mursi uutiskynnyksen. Kynnyksen murtamisessa auttoi pelkoa herättävä koko ja massiivisen kokonaisuuden kruunaava sarvi. Uutinen oli airut nopeasti yleistyvästä ilmiöstä.

Uutinen kertoi pienen perheen viimeisistä zairenleveähuulisarvikuonoista, isosarvikuonon harvinaisemmasta alalajista. Isäuros Sudan siirtyi 45-vuotiaana vanhuuden vaivoista vapautettuna vihreämmille laitumille, jäljelle kenialaisluonnonsuojelualueelle jäivät tytär Najin ja tämän tytär Fatu.

Kun uroksia ei enää ole, ei lisääntyminenkään suju, eikä varsinkaan oman perheen kesken. Tieteilijät pohtivat keinohedelmöitystä läheisen lajin kanssa lajin elvyttämiseksi.

Jokainen uutinen sukupuutosta on huono ja yleensä peruuttamaton. On vain pieni lohtu, että isosarvikuonojen toinen alalaji, etelänleveähuulisarvikuono, ei ole enää uhanalainen, vaikka kävikin sukupuuton partaalla jo yli sata vuotta sitten.

Sarvikuonot ovat massiivisia eläimiä, joita ihmisen on syytä kunnioittaa. Isosarvikuonot voivat painaa lähemmäs 3 000 kiloa. Sarvikuonojen levinnäisyysalue on ollut valtavan suuri. Nykyisin vain harvat sarvikuonot elävät suojelualueiden ulkopuolella. Sarvikuonojen suurin uhka on salametsästys ja elinolojen tuhoutuminen.

Norsujen ja sarvikuonojen salametsästys yhä rehottaa monin paikoin Afrikan luonnonsuojelualueilla, siitä huolimatta, että näitä suurimpia maaeläimiä vartioidaan paikoin ympäri vuorokauden.

Sarvikuonoja salametsästettiin Afrikassa ennätysmäärä ainakin vuonna 2015 – luku oli kasvussa kuudetta vuotta. Vuoden 2008 jälkeen Afrikassa on tapettu sarvien takia lähes 6 000 sarvikuonoa. Sen sijaan Nepalissa suojelutyö on tuottanut tulosta ja salametsästys on saatu vuosiksi jopa loppumaan.

Sarvikuonot ovat isoja. Niiden häviäminen luonnosta näkyy. Samaan aikaan tiedemiehet varoittavat kuudennesta massasukupuuton aallosta, jossa miljardit eläinpopulaatiot ovat jo kadonneet. Uutinen koskee isojen nisäkkäiden lisäksi hyönteisiä ja mikroskooppisia eliöitä, jotka nekin ovat tärkeä osa biosfääriä ja joiden kaikkia tehtäviä ihmiskunta ei edes vielä tiedä. Siksi kaikki sukupuutot koskevat hyvinkin merkittävässä määrin koko ihmiskuntaa.