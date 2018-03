Sunnuntaityöhön avautuu mahdollisuus rahoitusalalla – pankkilakkojen uhka väistyi illalla

Kiistaa herättäneestä viikonlopputyöstä saatiin sorvattua kompromissi illalla ratkenneissa rahoitusalan neuvotteluissa. Jo aiemmassa työehtosopimuksessa oli mahdollisuus lauantaityön teettämiseen, mutta uusi sopimus avaa mahdollisuuden myös sunnuntaityöhön.

Rahoitusalan työriidan osapuolet hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen alkuillasta.

Uuden sopimuksen mukaan viikonlopputyöstä on ensin pyrittävä sopimaan paikallisesti. Jos yhteisymmärrystä ei paikallisesti synny eikä vapaaehtoisia työntekijöitä löydy riittävästi, työnantaja voi määrätä lisähenkilöitä viikonlopputyöhön.

Jos sovintoehdotusta ei olisi hyväksytty, olisi lakko alkanut huomenna OP-ryhmässä.

Rahoitusalan työriitaan ehdittiin vääntää ratkaisua kuukausien ajan. OP-ryhmän jälkeen lakko olisi uhannut jatkua pääsiäisen jälkeen Nordeassa sekä sitä seuraavalla viikolla muissa alan yrityksissä. Sovun myötä nämäkin lakonuhat väistyvät.

Syntynyt ratkaisu palkankorotuksineen on yleisen linjan mukainen, arvioi Palvelualojen työnantajat Palta tiedotteessaan illalla. Sopimus on voimassa tammikuun 2020 loppuun, ja siihen sisältyy optio yhteen jatkovuoteen eli tammikuun 2021 loppuun asti.

Paltan mukaan palkkoihin tehdään tämän kuun alusta lukien yleiskorotus, jonka suuruus on 1,26 prosenttia. Lisäksi palkkoja korotetaan lokakuun alusta 1,2 prosentin suuruisella palkkakeskusteluerällä. Toinen yleiskorotus on yhden prosentin suuruinen, ja se tulee voimaan ensi vuoden helmikuun alusta.

STT

