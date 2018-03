Suomalaiset eivät yltäneet kärkisijoille paralympialaisten maastohiihdossa, curlingissa Suomi hävisi Kiinalle

Pyeongchangin paralympialaisissa suomalaishiihtäjä Inkki Inola on sijoittunut sijalle 10. miesten maastohiihdon 20 kilometrillä. Toinen suomalainen, Rudolf Klemetti, hiihti sijalle 12.

Voiton maastohiihdossa vei kanadalainen Brian Mckeever, toiseksi tuli Valko-Venäjän Yury Holub ja kolmanneksi Ranskan Thomas Clarion.

Pyörätuolicurlingin tämän päivän ensimmäisessä ottelussa Suomi hävisi Kiinalle.Kiinan joukkue voitti ottelun 6-4.

Seuraavaksi Suomen pyöratuolicurlingjoukkue kohtaa USA:n. Ottelu alkaa kello 7.35 Suomen aikaa.

Suomen joukkueessa Pyeongchangin paralympialaisissa kilpailee yhteensä 13 urheilijaa sekä kaksi opashiihtäjää. Suomen urheilijamäärä on sama kuin neljä vuotta sitten Sotshin kisoissa. Suomella on edustus kaikissa talviparalympialaisten lajeissa paitsi kelkkajääkiekossa.

Paralympialaiset järjestetään Pyeongchangissa 9.-18. maaliskuuta, ja ne ovat historian 12:nnet talviparalympialaiset. Neljä vuotta sitten Sotshissa Suomi saavutti yhden hopean.

STT

