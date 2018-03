Suomalaiset nuoret tykkäävät EU:sta vanhempiaan enemmän

Suomalaiset nuoret aikuiset suhtautuvat Euroopan unioniin hyvin positiivisesti. Eurooppanuorten teettämä kyselytutkimus kertoo, että nuoret suhtautuvat Suomen EU-jäsenyyteen selvästi myönteisemmin kuin vanhempansa.

Kyselyn mukaan 81 prosenttia nuorista katsoo, että EU-jäsenyys on Suomelle hyvä asia. 89 prosenttia sanoo, että kokee olevansa Euroopan unionin kansalainen, ja 91 prosenttia kokee itsensä eurooppalaiseksi.

Nuorista 82 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen asema maailmassa on vahvempi EU-jäsenenä.

Kaikkein eniten EU:n katsottiin edistävän Euroopassa rauhaa – tämän väittämän kanssa samaa mieltä oli 89 prosenttia. Sen sijaan vain 65 prosenttia oli sitä mieltä, että EU edistää olemassaolollaan talouskasvua.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että koko väestöstäkin enemmistö pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana, mutta näin korkeisiin lukuihin ei ylletä.

– Nuoret pitävät Suomen jäsenyyttä EU:ssa itsestään selvänä ja arvokkaana. Lienee selvää, että vastuuttoman Fixit-öyhöttämisen aika on ohi, sanoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkanen tiedotteessa.

Keskimääräistä positiivisemmin suhtautuvat yliopisto-opiskelijat ja 18-19-vuotiaat, keskimääräistä kriittisemmin taas ammattiin opiskelevat ja perussuomalaisten kannattajat. Puolet perussuomalaisten kannattajista koki EU-jäsenyyden hyvänä asiana.

Kyselyn toteutti Taloustutkimus, ja siihen haastateltiin reilu tuhat 18-29-vuotiasta.

STT

