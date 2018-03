Suomalaismaalivahti Christopher Gibson torjui 50 kertaa Calgarya vastaan

Christopher Gibson torjui 50 laukausta ja auttoi New York Islandersin katkaisemaan kahdeksan ottelun tappiosarjan NHL:ssä 5-2-voitolla Calgary Flamesista. Torjuntamäärä oli Gibsonin seitsemän ottelun mittaisen NHL-uran ennätys ja voitto hänelle kauden ensimmäinen.

– Henkilökohtaisesti tämä on mahtavaa, mutta jääkiekko on joukkuepeli. Minusta on tärkeämpää, että joukkueemme voitti tänään. Meidän täytyy jatkaa samaan tapaan, Gibson sanoi NHL:n sivuilla.

Gibsonin edellinen torjuntaennätys oli 47, joka syntyi puolitoista viikkoa sitten Pittsburghia vastaan. Edellisen voittonsa hän oli torjunut 5. huhtikuuta 2016, jolloin New York otti 4-3-jatkoaikavoiton Washington Capitalsista.

Islandersin seurahistoriaa täytyy selata taaksepäin 1972 asti ennen kuin vastaan tulee edellinen vähintään 50 kertaa yhdessä ottelussa torjunut tulokasmaalivahti. Billy Smith pysäytti 55 laukausta marraskuussa 1972, kun Islanders hävisi 3-5 Philadelphia Flyersille.

Dallasin suomalaismaalivahti Kari Lehtonen torjui puolestaan 29 laukauksesta 27 ottelussa Pittsburghia vastaan. Dallas hävisi ottelun 1-3.

STT

Kuvat: