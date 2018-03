Suomalaista possua Kiinaan

Yhä useampi kiinalainen syö jatkossa suomalaista possua. Laatu, puhtaus ja turvallisuus ovat suomalaisen possunlihan viennin kulmakiviä.

Atria sai viime vuonna suomalaiselle possunlihalle vientiluvan kiinaan ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä. Suomalaisen possun vienti Kiinaan alkoi keväällä 2017 ja viime vuoden aikana Kiinaan vietiin jo reilu 3 miljoonaa kiloa possua.

– Tänä vuonna tavoitteena on viedä ainakin saman verran. Potentiaalia Kiinassa on paljon ja kiinalaiset pitävät suomalaisen possun mausta, kertoo Kiinan viennin johtaja Markku Hirvijärvi.

Suomalaisen possun kysyntää Kiinassa edistää suomalaisen lihan turvallisuus ja puhtaus. Atrian sopimustilojen possut syövät vain suomalaista rehua ja viljaa, joka on yleensä peräisin tilan omilta pelloilta. Lääkkeiden tarve on minimaalista. Possuille annetaan antibiootteja vain eläinlääkärin määräyksestä niiden sairastuessa, ei ennaltaehkäisevästi kuten monissa muissa maissa. Kiinassa luotetaan länsimaisiin elintarvikkeisiin ja suomalainen possunliha mielletään premium-tason tuotteeksi. Myös Nurmon tuotantolaitos on tehnyt vaikutuksen kiinalaisiin.

Atrian Kiinan vienti on vielä alkuvaiheessa, mutta kasvumahdollisuudet ovat valtavat. Possunlihan kulutus Kiinassa on maailman suurinta ja suomalaisen lihan maku ja puhtaus ovat merkittävä kilpailuetu. Possunlihan kulutus kasvaa Kiinassa vauhdilla, mikä tarjoaa erinomaiset edellytykset viennin kasvulle. Kiinassa kulutetaan 55 prosenttia koko maailman sianlihasta ja tuonnin tarve kasvaa maan oman tuotannon ollessa liian pientä kasvavaan kysyntään nähden. Possulla on kiinalaisessa ruokaperinteessä suuri rooli, ja se on yksi kiinalaisen keittiön tärkeimmistä raaka-aineista.

Kiinalaiset vaativia asiakkaita

Mikään läpihuutojuttu Kiinan viennin aloitus ei ole ollut, sillä se on vaatinut lähes kymmenen vuoden neuvottelut kiinalaisten kanssa. Nurmon tuotantolaitoksen uusi possuleikkaamo, lihan jäljitettävyys jopa yksittäiseen eläimeen saakka sekä prosessinhallinta ovat vakuuttaneet kiinalaiset.

– Suomalainen puhdas luonto on aivan uniikki kokemus, ja puhtaasta luonnosta syntyy myös puhdasta ja herkullista ruokaa. Meillä on tehokas ja moderni tehdas ja ammattitaitoinen henkilökunta. Laadulla ja tuotteiden kilpailukykyisyydellä pystymme kasvamaan niin kotimaassa kuin vientimaissamme, Hirvijärvi arvioi.

Kiinalaiset vaativat paljon myös possunlihan ominaisuuksilta. Ruhot on leikattava juuri oikeankokoisiksi ja pakattava tietyllä tavalla. Tämä on edellyttänyt Atrialta muutoksia myös tuotannossa. Kiinan vienti kulkee tehtaassa omalla erillisellä linjallaan, joka täyttää kaikki kiinalaisten edellyttämät vaatimukset. Kiinassa possusta käytetään kaikki mahdolliset ruhonosat, joten Atriakin vie Kiinaan myös esimerkiksi päitä, sorkkia ja saparoita.

Kiinalainen ruokakulttuuri on valtavan rikas ja makuelämykset ja -mieltymykset vaihtelevat suuresti maan eri osissa. Hirvijärvi suositteleekin Kiinaa matkakohteeksi ja kokeilemaan rohkeasti eri provinssien ruokia. Myös Atrialla Kiinan vienti on innostanut tutustumaan paremmin kiinalaiseen keittiöön.