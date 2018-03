Suomen alhainen työllisyysaste ja kotitalouksien velkaantuminen huolettavat EU-komissiota

Alhainen työllisyysaste ja kotitalouksien velkaantuminen ovat EU-komission päällimmäisiä huolenaiheita Suomen talouskehityksessä. Myös väestön ikääntyminen ja sen aiheuttamat paineet julkisen sektorin velkakestävyydelle herättävät huolta.

Komissio julkisti tänään maakohtaiset raportit EU-maiden taloustilanteesta. Suomi pääsi viime keväänä komission erityistarkkailusta, sillä talouden käänne ja kilpailukykysopimus kohensivat näkymiä.

Suomen maaraportissa todetaan, että myönteiset näkymät helpottavat kasvua tukevien uudistusten toteuttamista. Komissio kiinnittää huomiota myös siihen, että Suomen työmarkkinatilanne on elpymässä. 15-64-vuotiaiden työllisyysaste on kuitenkin edelleen alhainen muihin Pohjoismaihin verrattuna, hieman alle 70 prosenttia.

– Erityisesti 25-49-vuotiaiden työttömien tai työvoiman ulkopuolella olevien ei ole taloudellisesti riittävän kannattavaa ottaa vastaan työtä, raportissa todetaan.

Suomen julkisen sektorin velkasuhteen ennakoidaan kääntyvän 2020-luvulla jälleen kasvuun, sote-uudistuksen mahdollisesti tuomista säästöistä huolimatta.

Komissio arvioi säännöllisesti EU-maiden talouskehitystä ja antaa suosituksia talouden uudistamiseksi. Seuraavat suositukset annetaan toukokuussa.

Myös teollisuusmaiden järjestö OECD pitää alhaista työllisyysastetta Suomen ykkösongelmana. OECD:n apulaispääsihteerin Mari Kiviniemen mukaan kotihoidontuki selittää osaltaan sitä, miksi erityisesti nuorten naisten työllisyys on Suomessa niin matalalla tasolla.

STT

