Suomen ensimmäiseksi hybridisuurlähettilääksi Mikko Kinnunen

Ulkoministeriön ensimmäisenä hybridisuurlähettiläänä aloittaa ensi kuun alussa ulkoasianneuvos Mikko Kinnunen, ministeriö kertoo tiedotteessa. Kinnunen siirtyy uuteen tehtävään ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikönpäällikön tehtävästä.

Suurlähettilään tarkoitus on vahvistaa ulkoministeriön työtä hybridikysymyksissä ja auttaa luomaan Suomen profiilia kansainvälisessä toiminnassa. Lähettiläs tekee myös läheistä yhteistyötä Suomen eri viranomaisten kanssa, tiedotteessa kerrotaan.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kertoi viime vuonna päättäneensä perustaa hybridisuurlähettilään tehtävän.

– Hybridikeinoilla pyritään vaikuttamaan turvallisuuteemme uudella tavalla, ja siihen on vastattava tehokkaasti, Soini sanoi perjantaina julkaistussa tiedotteessa.

Kinnusella kerrotaan olevan laaja kokemus turvallisuuspolitiikasta sekä Venäjään ja entisen Neuvostoliiton alueeseen liittyvistä kysymyksistä. Hän on toiminut Suomen suurlähettiläänä Kazakstanissa ja Kirgisiassa ja työskennellyt Suomen suurlähetystöissä Moskovassa ja Washingtonissa sekä YK-edustustossa New Yorkissa.

Ulkoministeriössä toimii jo kybersuurlähettiläs.

STT

Kuvat: