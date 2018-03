Suomen Pankki: Maailmantalous ja euroalue kasvavat tänä vuonna vahvasti

Suomen Pankki arvioi, että maailmantalouden ja euroalueen kasvunäkymät ovat edelleen vahvat. Maailmantalouden kasvu voimistunee tänä vuonna noin neljään prosenttiin. Kasvua tukee samantahtinen elpyminen monella keskeisellä talousalueella, kevyt rahapolitiikka ja elvytystoimet Yhdysvalloissa.

Jos suotuisa kehitys jatkuu, alkavat keskeiset maat vähitellen kiristää rahapolitiikkaa, eli nostaa ohjauskorkoja.

Näkymiä varjostavat kuitenkin protektionismin lisääntyminen ja geopoliittiset jännitteet. Riskejä heikompaan kehitykseen lisäävät myös mahdolliset varallisuushintojen globaalit korjausliikkeet sekä uudistustahdin hiipuminen.

Euroalueella bruttokansantuote ylittää finanssikriisiä edeltäneen tasonsa noin viidellä prosentilla. Talouden noususuhdanteessa ja työttömyyden vähenemisestä huolimatta euroalueen pohjainflaatio ei ole toistaiseksi kiihtynyt. Euroopan keskuspankin inflaatiotavoite on, että hintojen nousutahti pysyisi hieman alle kahdessa prosentissa.

EKP on ilmoittanut jatkavansa lainaosto-ohjelmaansa syyskuun loppuun mennessä ja tarvittaessa vielä senkin jälkeen. EKP odottaa, että ohjauskorot pysyvät nykyisellä ennätysalhaisella tasollaan pidemmän aikaa ja vielä osto-ohjelman päättymisen jälkeenkin.

– Euroalueen inflaatiovauhti on kestävällä pohjalla silloin, kun EKP:n hintavakaustavoite toteutuu myös ilman poikkeuksellisen kevyttä rahapolitiikkaa, sanoi pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankin tiedotteessa.

Euroalueella ei kuitenkaan päästä lähivuosina finanssikriisiä edeltäneen ajan kasvuvauhtiin, sillä väestön ei odoteta kasvavan ja tuottavuuden kasvu jää vaimeaksi. Suhdannenousu tasaantuu, ja kasvu hidastuu siten alle kahteen prosenttiin.

