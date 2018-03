Suomen tieverkon vilkkain kohta löytyy Pohjois-Helsingistä, lähes 100 000 autoa päivässä

Suomessa on reippaasti yli 400 000 kilometriä ajoneuvoliikenteen käytössä olevia teitä, mutta liikenne jakaantuu niille luonnollisesti erittäin epätasaisesti. Vilkkaimmat tiet löytyvät pääkaupunkiseudulta, jonka ajetuimmilla kohdilla saatetaan rikkoa pian 100 000 ajoneuvon vuorokausimäärän haamuraja.

Suomen tieverkon vilkkain kohta löytyy pääkaupunkiseudun sisimmältä kehätieltä eli Kehä I:ltä, joka on maan vilkasliikenteisin ja usein myös ruuhkaisin tie. Vilkkain kohta Kehä I:llä on sen keskivaiheilla Pohjois-Helsingissä heti Hämeenlinnanväylän itäpuolella, Maununnevan ja Länsi-Pakilan välissä. Siinä asfalttia kuluttaa Liikenneviraston tilastojen mukaan keskimäärin 95 312 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Liikennemäärät Kehä I:llä ylittävät 50 000:n rajan käytännössä koko matkalla Leppävaaran ja Itäkeskuksen välillä.

Lentokenttä lisää liikennettä Vantaalla

Toiseksi vilkkain kohta löytyy Kehä III:lta Vantaalta kauppakeskus Jumbon kohdalla. Siinä ajoneuvoja kulkee vuorokaudessa 87 122. Kehä III on muutenkin vilkas tie, mutta Jumbon kohdalla lisää liikennevirtoja tuo ajoyhteys Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Muiden pääkaupunkiseudun tärkeiden väylien huippulukemat ovat Lahdenväylän 73 800 (Koillis-Helsingissä Tattariharjun kohdalla), Tuusulanväylän 68 931 (Vantaalla Tammiston kohdalla), Turunväylän 68 589 (Espoossa Kehä I:n ja Kehä II:n välissä) sekä Länsiväylän 62 936 (Helsingin Lauttasaaressa).

Nelostien liikennemäärissä paljon vaihtelua

Muualla Suomessa pääkaupunkiseudun lukemia hätyytellään vain parissa paikassa. Nelostiellä Oulun kohdalla liikennettä kulkee 54 183 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tampereen eteläisellä ohitustiellä päästään 51 019 ajoneuvon lukemaan.

Turun vilkkain lukema löytyy Naantalin pikatien itäpäästä, 33 574 ajoneuvoa.

Suomen tärkeimmän pohjois-etelä-suuntaisen tien eli Nelostien liikennemäärät vaihtelevat villisti eri paikoissa. Tien alkupäässä Helsingissä Tattariharjun kohdalla ajoneuvoja on yli 70 000, Oulun kohdalla päästään jälleen yli 40 000:een, mutta tien päättyessä Norjan rajalle Utsjoella sitä käyttää enää 877 ajoneuvoa.

STT

