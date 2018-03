Suomen Yrittäjien terveiset kehysriiheen: Henkilöperusteista irtisanomista helpotettava

Suomen Yrittäjät toivoo, että hallitus tekee huhtikuun kehysriihessä päätöksiä, jotka turvaavat kasvun ja auttavat nostamaan työllisyysastetta. Suomen Yrittäjät muun muassa toivoo, että yt-lain alarajaa nostetaan, julkisia menoja karsitaan ja paikallisen sopimisen kiellot poistetaan.

Yrittäjäjärjestö vaatii myös, että työaikalakia ja vuosilomalakia uudistetaan sekä henkilöperusteista irtisanomista helpotetaan. Järjestön mielestä myös yrittäjien uutta alkua on helpotettava ja omistajavaihdoksia edistettävä.

Järjestön mielestä valtionvelkaa pitää alentaa, sillä sen mukaan ensi vuosikymmenellä väestön ikääntyminen ja välttämättömät puolustushankinnat lisäävät painetta julkisiin menoihin.

– On vastuutonta talouspolitiikkaa, jos hyvän taloudellisen kehityksen vallitessa rakenteita ei muuteta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Järjestön mielestä myös sääntelyä on kevennettävä. Se ehdottaa muun muassa, että osakeyhtiöiden vähimmäispääoma poistetaan ja tilintarkastusvelvollisuuden raja-arvoja nostetaan.

STT

