Suomesta karkotettavan diplomaatin nimi ilmoitettiin Venäjälle jo maanantai-iltana – poistuttava maasta 14 vuorokauden kuluessa

Suomi ilmoitti päätöksestään karkottaa venäläinen diplomaatti Venäjälle jo maanantai-iltana. Myös karkotettavan nimi ilmoitettiin Venäjälle tuossa yhteydessä, kertoo ulkoministeriön itäosaston osastopäällikkö Maimo Henriksson STT:lle.

Hänen mukaansa asiasta ilmoitti Venäjälle valtiosihteeri Matti Anttonen, joka kutsui maanantaina alkuillasta Venäjän-suurlähettilään puhutteluun ministeriöön.

Suomi ei kuitenkaan julkista tietoa siitä, kuka venäläinen diplomaatti nyt karkotetaan, tai perusteluja sille, miksi juuri hän joutuu lähtemään. Henriksson muistuttaa diplomatian käytännöstä, jonka mukaan maa voi ilmoittaa jonkun henkilön ei-toivotuksi eli persona non grataksi ilman perusteluja.

Suomessa on ollut käytäntönä, että karkotettavan on poistuttava maasta 14 vuorokauden kuluessa.

Suomi päätti Henrikssonin mukaan kertoa julkisuuteen tiedon venäläisen diplomaatin karkotuksesta, koska haluttiin viestiä, että Britanniassa tapahtunut Salisburyn myrkytystapaus on vakava uhka Euroopan turvallisuudelle.

Henrikssonin mukaan voi sanoa, että päätös karkottaa ulkomainen diplomaatti on Suomessa melko harvinaista.

Henrikssonin mukaan on odotettavissa, että Venäjä reagoi Suomen päätökseen karkottamalla niin ikään yhden Suomen diplomaatin.

– Venäjä vastasi jo Britannian päätökseen karkottaa 23 Venäjän diplomaattia karkottamalla saman määrän brittidiplomaatteja.

Karkotuspäätöksen ilmoittamisesta Venäjän Suomen-suurlähettiläälle kertoi aiemmin Yle.

STT

