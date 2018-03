Suomi karkottaa yhden venäläisdiplomaatin Salisburyn myrkkyiskun takia – Niinistö: Suomalaisdiplomaatin karkotus odotettavissa

Suomi on päättänyt karkottaa yhden venäläisdiplomaatin maasta vastatoimena Britanniassa tehtyyn hermomyrkkyiskuun.

Presidentti Sauli Niinistö toivoo, että vuoropuhelu Venäjän kanssa jatkuu diplomaatin karkotuksesta huolimatta.

Niinistö sanoi toivovansa, että suhteet lännen ja Venäjän kanssa paranevat jatkossa. Niinistön mukaan Venäjän todennäköiset vastatoimet ovat lähellä vastavuoroisuutta, ja että suomalaisdiplomaatin karkotus on odotettavissa.

Hän sanoi, että Suomesta karkotettavan diplomaatin kohdalla kyse on määrän suhteuttamisesta ja karkotettavan henkilöllisyys ratkeaa pian.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan 14 EU-maata on päättänyt karkottaa venäläisdiplomaatteja.

Saksan ulkoministeriö kertoo Twitter-tilillään, että maa on karkottanut neljä venäläisdiplomaattia. Ranska on ilmoittanut karkottavansa neljä, Tanska kaksi ja Ukraina 13 venäläisdiplomaattia. Myös ainakin Tshekki, Italia, Hollanti, Latvia, Liettua ja Puola ovat ilmoittaneet karkotuksista.

Yhdysvallat karkottaa kymmeniä venäläisdiplomaatteja

Yhdysvallat karkottaa 60 venäläistä diplomaattia. Myös Venäjän lähetystö Seattlessa suljetaan.

Valkoisen talon mukaan Seattlen konsulaatin sulkemisen syynä on sen läheisyys Yhdysvaltain sukellusvenetukikohtaan sekä lentokonevalmistaja Boeingin tehtaisiin. Lausunnon mukaan päätös ”tekee Yhdysvalloista turvallisemman, kun Venäjän kyky vakoilla amerikkalaisia ja suorittaa Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta uhkaavia salaisia operaatioita vähenee”.

Karkotettavista 48 työskentelee konsulaatissa ja 12 Venäjän YK-lähetystössä. Heillä on seitsemän päivää aikaa poistua maasta.

Jo maaliskuun puolivälissä Britannia karkotti 23 venäläisdiplomaattia iskun vuoksi. Venäjä vastasi samalla mitalla.

Kanada on ilmoittanut karkottavansa neljä venäläisdiplomaattia maasta. Maan ulkoministeri Chrystia Freeland sanoi, että hyökkäys oli ”katala ja halveksittava teko, joka saattoi vaaraan mahdollisesti satojen ihmisten hengen”.

Venäjän tiedustelupalvelun entinen eversti ja kaksoisagentti Sergei Skripal sekä hänen tyttärensä yritettiin murhata hermomyrkyllä Salisburyssa Britanniassa maaliskuun alussa. Molemmat ovat edelleen sairaalahoidossa kriittisessä tilassa.

Useat maat sanovat uskovansa Venäjän olleen iskun takana. Venäjä kieltää kaiken osallisuutensa tapahtumiin ja ilmoittaa vastaavansa diplomaattien karkotuksiin.

