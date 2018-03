Suomi on sadantuhannen yhdistyksen maa, mutta yhä useampi hallituslainen haalitaan puolipakolla mukaan

– Syyskokouksiin ei uskalleta tulla, ettei vain tulisi valituksi hallitukseen. Kevätkokouskutsuun kirjoitetaan, että kaikki rohkeasti mukaan, emme tee henkilövalintoja.

Näin kuvailee yhdistysten tuskaa salolainen Tiina Harakka-Anttila. Monen yhdistyksen aktiivi on istunut lukemattomissa kokouksissa, joissa on pohdittu pestejä pitkään. Jäsenlista saattaa kyllä olla pitkä, mutta aktiivitoimijoiden lista on usein lyhyt.

– Hallituspaikkoja on todella vaikea täyttää.

Yhdistysten ongelmien taustalta löytyy ajankäyttö, arvioi Kansalaisfoorumin pääsihteeri Aaro Harju. Kansalaisfoorumi on aktiivisen kansalaisuuden edistäjä ja valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka muun muassa kouluttaa järjestötoimijoita.

– Ihmisillä on mahdollisuuksia niin valtavasti, ja vapaa-ajalle löytyy muutakin tekemistä. Yhdistystoiminta kilpailee ajasta kaiken muun kanssa. Onko yhdistyksen sihteerinä vai selaako iPadia?

– Erittäin monessa yhdistyksessä joudutaan raapimaan päätä henkilövalintojen kanssa. Vaikkei tutkittua tietoa ole, uskallan sanoa, että se on kasvava haaste koko järjestökentässä, sanoo Harju.

Suomessa oli viime vuoden lopulla 105 000 rekisteröityä yhdistystä.

