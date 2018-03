Suur-Hamari laski paralympiakullan jatkoksi pronssia

Lumilautailija Matti Suur-Hamari sijoittui paralympialaisissa kolmanneksi miesten banked slalom -kisassa. Mitali on Suur-Hamarille toinen Pyeongchangin paralympialaisista, sillä hän voitti aiemmin kisoissa lumilautacrossissa kultaa.

SB-LL2-luokassa kilpaillut Suur-Hamari laski kolmannella kierroksella parhaaksi ajakseen 49,51. Se nosti hänet Japanin Gurimu Naritan voittamassa banked slalomissa kolmanneksi. Suur-Hamari jäi kärjestä 0,83 sekuntia.

Toiseksi sijoittui Yhdysvaltain Evan Strong, jolle Suur-Hamari hävisi 0,31 sekuntia. Koko kärkitrio laski nopeimman aikansa päätöskierroksella.

Banked slalomissa lumilautailijat yrittävät päästä mahdollisimman nopeasti maaliin radalla, johon on tehty erilaisia kurveja.

Suomalaisista banked slalomissa nähtiin myös Matti Sairanen, joka oli omassa luokassaan 20:s.

Ampumahiihdon normaalimatkalla Sini Pyy oli naisten kelkkaluokassa sijalla 14. Pyy ampui seitsemän sakkoa, ja kisa lähti kirjaimellisesti väärään suuntaan jo alkumatkasta. Hän nimittäin hiihti kahden muun urheilijan kanssa vahingossa miesten rataa eli noin 500 metriä pidemmän matkan.

– Näissä kisoissa on vähän saanut työstää tätä hommaa. Harhaan hiihtäminen meni täysin omaan piikkiini. Kolmen hiihtäjän voimin lähdettiin väärää reittiä. Ladulla ei ollut kylttiä, ja vaikka tiesin kyllä ladun, niin seurasin vaan edellä menevää, Pyy sanoi tiedotteessa.

Ampumahiihdon miesten normaalimatkalla Juha Härkönen oli pystyluokassa 14:s.

STT

Kuvat: