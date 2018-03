Suur-Hamari laski pronssille Pyeongchangin paralympialaisissa

Matti Suur-Hamari on sijoittunut paralympialaisissa kolmanneksi lumilautailun miesten banked slalom -kisassa. Mitali on Suur-Hamarille toinen Pyeongchangin paralympialaisista, sillä hän voitti aiemmin kisoissa lumilautacrossissa kultaa.

SB-LL2-luokassa kilpaillut Suur-Hamari laski kolmannella kierroksella ajan 49,51. Se nosti hänet Japanin Gurimu Naritan voittamassa banked slalomissa kolmanneksi. Suur-Hamari jäi kärjestä 0,83 sekuntia.

Juha Härkönen jäi sijalle 14 pystyampumahiihtäjien 15 kilometrin matkalla Pyeongchangin paralympialaisissa. Voiton vei puhtaasti ampunut Kanadan Mark Arendz. Toiseksi sijoittui Ranskan Benjamin Daviet ja kolmanneksi Norjan Nils-Erik Ulset.

Härkönen ampui neljästi ohi.

Suomalainen kelkkahiihtäjä Sini Pyy on jäänyt sijalle 14 naisten ampumahiihdon 12,5 kilometrin matkalla Pyeongchangin paralympialaisissa. Hän ampui seitsemän kertaa ohi.

Kultaa vei Saksan Andrea Eskau, joka selvisi kisasta ilman yhtäkään ohilaukausta. Hopean nappasi Yhdysvaltain Oksana Masters, joka niin ikään ampui puhtaasti. Pronssin vei Valko-Venäjän Lidziya Hrafeyeva. Hän ampui kerran ohi.

STT

Kuvat: