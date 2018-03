Suvi Lindénin liikekumppani Lännen Medialle: Uganda-tapauksessa viljelty huhuja Suomen mediassa

Uganda-tapaukseen liitetyn ex-ministeri Suvi Lindénin egyptiläinen liikekumppani ihmettelee asian Suomessa saamaa mediahuomiota, kertoo Lännen Media.

– Olen ollut syvästi järkyttynyt siitä, miten kuulopuheisiin tai huhuihin perustuvia johtopäätöksiä on viljelty Suomen mediassa faktoina, Khaled Sedrak sanoo.

Uutisesta ei ilmene, mihin Sedrak viittaa. Hän sanookin, ettei hänellä ole muuta kommentoitavaa tapauksesta.

Sedrak on toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen NxtVN-yrityksessä, jonka suomalaisen tytäryhtiön NxtVN Finlandin hallituksen puheenjohtaja Lindén on.

MTV kertoi viime viikolla poliisin kuulustelleen Lindéniä liittyen Ugandassa kuolleen suomalaisliikemiehen kuolemansyyn selvittämiseen. MTV:n mukaan häntä kuultiin todistajana eikä häntä epäillä rikoksesta.

STT ei lauantaina tavoittanut Lindéniä.

https://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/suvi-lindenin-liikekumppani-khaled-sedrak-jarkyttyi-uganda-kohusta-kuulopuheita-viljelty-suomen-mediassa-faktoina-200802320

https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/uusi-paljastus-uganda-mysteerista-suvi-lindenia-kuulusteltiin-viisi-tuntia-todistajana-ei-tietoa-yon-tapahtumista/6789266#gs.O6qncvU

STT

Kuvat: