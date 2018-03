Syke: Lumikuormat kasvaneet, hallien kattojen kestävyys syytä varmistaa

Suurten hallien omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys runsaan lumen vuoksi, varoittaa Suomen ympäristökeskus Syke.

Syken mukaan lumikuormat ovat kasvaneet viikon aikana 20-50 kiloa neliömetriä kohden. Suurimmat lumikuormat ovat Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Pohjois-Savossa, Meri-Lapin rannikkoalueella ja Länsi-Lapissa. Näillä alueilla lunta on nyt enemmän kuin keskimäärin tähän aikaan. Lunta voi olla yli 200 kiloa neliömetrillä.

Vain Etelä-Suomessa lunta on keskimääräistä talvea vähemmän.

Syke kertoo, että tällä hetkellä puolen metrin lumikerros katolla vastaa noin 130-150:tä kiloa neliömetrillä ja metri noin 250:tä kiloa neliömetrillä.

Ympäristökeskuksen mukaan jo puolen metrin lumikerroksen poisto kannattaa. Paras tapa on pudottaa lumet katolta.

Syke arvioi, että hallien kattojen romahtaminen tai romahtamisvaara Heinävedellä ja Torniossa johtuvat luultavasti lumikuorman kasvusta, vaikka kattojen lumikuormat eivät ylitä mitoitusarvoja.

Duudsonien toimintapuiston katto sortui osin eilen illalla Torniossa. Toimintapuisto oli tapahtuma-aikaan auki, mutta pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei loukkaantunut. Kattorakenteiden epäillään pettäneen lumikuorman painon vuoksi.

– Omakoti- ja pientalojen kattojen kestävyydessä ei ole ollut käytännössä koskaan ongelmia, joten pientalojen omistajien ei katon kestävyyden takia tarvitse poistaa lunta, sanoo Syken johtava hydrologi Bertel Vehviläinen tiedotteessa.

STT

