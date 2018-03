Syöminen muuttuu – miten käy lehmille?

Elintarvikemarkkinoilla on käynnissä murros. Syynä on veganismin yleistyminen. Ajatus ei ole uusi, mutta sen yleistyminen nykymittakaavaan on. Yhä useammat, etenkin nuoret, haluavat päästä eläinperäisistä elintarvikkeista ja tuotteista eroon niiden ympäristökuormituksen takia. Veganismia perustellaan myös sillä, että on väärin alistaa toisia tuntevia olentoja tuotantoeläimiksi. Kolmas veganismin perustelu liittyy terveyteen. On paljonkin tutkittua tietoa kasvisruokavalion terveellisyydestä.

Murros konkretisoituu Suomessa etenkin härkäpapu- ja kaurapohjaisten elintarvikkeiden suosion kasvuun maito- ja lihatuotteiden korvaajina. Ilmiö tulee muuttamaan elintarviketuotantoa ja tuotantoeläintilojen toimintaa. Jos ja kun eläinpohjaisten tuotteiden kysyntä laskee, laskee myös tuotantoeläinten määrä.

Yksin Suomessa sikoja kasvatettiin viime vuonna 1 100 tilalla yli 1,1 miljoonaa, siipikarjaa kuopsutteli liki 13 miljoonaa 1 300 tilalla. Lampaita eleli 1 400 tilalla yli 155 000 kappaletta. Nautoja oli liki 900 000 yli 11 000 tilalla. Maitotiloja oli 7 500 kappaletta, ja niissä eleli 275 000 lypsylehmää. Vielä 1960-luvulla lypsettäviä oli yli miljoona.

Tuotantoeläinten pitoon ja tulevaisuuteen liittyy monia eettisiä näkökulmia. Niistä yksi on eläinten hyvinvointi ja oikeus elää luonnollista elämäänsä.

Toinen on se, että luonto, sikäli kun sellaista on enää jäljellä, on tuotantoeläimelle julma ja lyhytikäinen koti, ainakin näillä leveysasteilla.

Kolmannessa voidaan pohtia ihmisten ja tuotantoeläinten vuosituhansien aikana kehittynyttä symbioosia, jossa jalostetut eläimet saavat ruokaa, turvaa ja hoivaa, ihmiset elintarvikkeita, luuta ja nahkaa.

Lopulta voidaankin pohtia, mitä käynnissä oleva murros tarkoittaa miljoonille eläimille, jotka syntyvät, elävät ja kuolevat yksin ihmisten päätösten seurauksena?

Varsinkaan karjankasvatus ei ole ratkaisu maailman ruokkimiseen sen vaatiman vesi- ja rehumäärän ja syntyvän hiilidioksidimäärän takia, mutta ilman ihmistä ei nautoja Suomessa juuri olisi, edes perinnemaisemia hoitamassa – muutamaa lemmikki- ja eläintarhayksilöä lukuun ottamatta.

Ihmiskunta päättää paljosta, myös miljoonien eläinten elämistä.