Syyrian hallinnon joukot kielsivät avustussaattuetta viemästä kaikkia lääkintätarvikkeita Itä-Ghoutaan

YK:n avustussaattue on päässyt määränpäähänsä Syyrian Itä-Ghoutassa. YK kertoo Syyrian hallinnon joukkojen kieltäneen viime hetkellä avustussaattuetta toimittamasta osaa lääkintätarvikkeista piiritettyyn Itä-Ghoutaan.

– Monet lääkintätarvikkeet kiellettiin, minkä seurauksena osa rekoista on osin tyhjiä, YK:n viranomainen kertoi CNN:lle.

Itä-Ghoutaan saatiin vietyä avustustarvikkeita nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Syyrian hallinnon joukot aloittivat hyökkäyksen kapinallisten hallussa olevalle alueelle 18. helmikuuta.

YK:n mukaan apua oli tarkoitus viedä yhteensä 70 000 ihmiselle. Saattue kuljetti esimerkiksi 5 500 ruokapakkausta yli 27 500 ihmiselle, kerrotaan kansainvälisestä Punaisesta Rististä. Yhden paketin tulisi kestää kuukauden ajan viiden hengen perheessä.

50 ihmistä kuollut maanantain iskuissa

Avustussaattue saapui Itä-Ghoutaan Douman kaupunkiin vain hieman sen jälkeen, kun Syyrian hallinnon joukkojen ilmaiskut olivat runnelleet aluetta. Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan taistelulentokoneet lensivät alueella ja pommituksen ääniä kuului kauempaa myös avustusrekkojen tyhjentämisen aikana.

Syyrian hallinnon joukkojen kerrotaan saaneen haltuunsa kolmasosan Itä-Ghoutan alueesta. Sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan ainakin 50 ihmistä kuoli maanantain iskuissa.

Järjestö kertoo 19 ihmisen kuolleen Itä-Ghoutassa sijaitsevassa Hammuriyehin kaupungissa, minne hallinnon joukot tekivät maanantaina ilmaiskuja. Lisäksi Itä-Ghoutan muilla alueilla kuoli maanantain aikana 31 ihmistä.

Tarkkailijajärjestön mukaan viimeisimpien uhrien myötä Syyrian hallinnon joukkojen suurhyökkäyksessä on kuollut 740 siviiliä, joista ainakin 170 on lapsia.

YK:n ihmisoikeusneuvosto haluaa selvityksen

YK:n ihmisoikeusneuvosto päätti maanantaina, että Syyrian hallituksen hyökkäyksestä ja siviilien tilanteesta Itä-Ghoutan alueella täytyy tehdä välittömästi selvitys. Britannian ehdottaman selvityksen tekemistä puolsi 29 neuvoston jäsenistä, 14 jätti äänestämättä ja neljä vastusti selvityksen tekemistä.

Britannian perjantaina esittelemässä päätöslauselmassa tuomittiin erityisesti ”raskaiden aseiden käyttö ja siviilien ilmapommitukset sekä väitetty kemiallisten aseiden käyttö itäisessä Ghoutassa”.

Päätöslauselma herätti perjantaina kuitenkin niin paljon eriäviä mielipiteitä, että äänestystä lykättiin maanantaille.

YK:n ihmisoikeuskomissaari Zeid Ra’ad Al Hussein varoitti perjantaina, että mahdollisesti sotarikoksiin syyllistyneet joutuisivat vastuuseen teoistaan.

