Syyrian sisällissodan uhrimäärä on kasvanut yli 350 000:een, kertoo sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -ryhmä. Sisällissota on jatkunut seitsemän vuotta.

YK:n mukaan yhä useampi konfliktin uhreista on lapsi. Maailmanjärjestön mukaan viime vuonna sodassa kuoli kaksi kertaa niin paljon lapsia kuin vuotta aikaisemmin.

STT

Kuvat: