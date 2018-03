Syyriassa eristyksiin jäänyt kaupunki anoo apua: ”Ihmiset nukkuvat kaduilla, hautausmaatakin pommitetaan”

Syyrian hallituksen joukkojen kerrotaan edenneen merkittävästi tärkeän kapinallisalueen valtauksessa.

Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan hallituksen joukot ovat saaneet haltuunsa tien, joka johtaa Itä-Ghoutan suurimpaan kaupunkiin Dumaan. Samaten joukkojen kerrotaan vallanneen pienemmän Misraban kaupungin.

Järjestön mukaan joukot ovat näin saaneet jaettua Itä-Ghoutan kolmeen osaan.

Muusta kapinallisalueesta eristyksiin jääneen Duman paikallisneuvosto anoo apua kansainvälisiltä järjestöiltä.

– Pommisuojat ja kellarit ovat täynnä, ihmiset joutuvat nukkumaan kaduilla. Kuolleita ei ole voitu haudata kolmeen päivään, koska hautausmaata pommitetaan, neuvosto sanoi.

Viimeinen kapinallisalue Damaskoksen lähellä

Itä-Ghouta on viimeinen alue pääkaupungin Damaskoksen lähellä, jota kapinalliset ovat hallinneet. Syyrian hallituksen joukot ovat piirittäneet sitä jo vuodesta 2013.

Viimeisen vajaan kuukauden aikana Syyrian asevoimat on Venäjän tukemana kiihdyttänyt hyökkäystään alueelle ja vallannut siitä noin puolet. Arviolta lähes 950 siviiliä on saanut surmansa hyökkäyksessä.

Itä-Ghoutassa asuu noin 400 000 ihmistä. Vuosia jatkuneen saarron seurauksena alueella on pulaa muun muassa ruuasta ja lääkkeistä. Eilen kansainvälinen avustussaattue sai toimitettua Itä-Ghoutaan jonkin verran ruokaa.

STT

Kuvat: