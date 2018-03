Syyriassa kasvaa vihan sukupolvi

Turussa pohditaan oikeussalissa terrorismin olemusta ja siihen syyllistymisen kriteereitä juridisia käsitteitä käyttäen. Maallikolle terminologian käyttö ei vähennä silmittömän, satunnaisiin sivullisiin kohdistuvan väkivallan käsittämättömyyttä ja tuomittavuutta.

Ajankohtaista uutisvirtaa on myös Suojelupoliisin lausunto: Terrori-iskun uhkataso ei ole Turun puukotusten jälkeen laskemassa, vaan on yhä kategoriassa ”kohonnut.”

Supon mukaan uhka ei kadonnut Isisin kalifaatin Syyrian ja Irakin maa-alueiden mukana. Uhka ei poistu, se muuttaa muotoaan.

Supo kertoo tarkkailevansa Suomessa vajaata 400 henkilöä, joista puolella on terroristista koulutusta tai yhteyksiä terroristisiin järjestöihin. Supo analysoi, että ihmiset, jotka ovat tähänkin asti olleet valmiit taistelemaan radikaali-islamistisen ideologian puolesta, etsivät toiminnalleen uutta muotoa.

Ikävintä lie se, että terroristiverkoston ohentuessa niin sanottuja yksinäisiä susia on entistä vaikeampaa seuloa esille.

Myös jihad-tutkija Atte Kaleva toteaa, ettei merkkejä jihadismin katoamisesta ole nähtävissä. Jihad ja terrori -kirjan vast’ikään julkaissut Kaleva ei kuitenkaan lietso paniikkia. Kalevan mielestä jihadismi ei ole uhkakuvistamme suurin eikä islam itsestään ole uhka lainkaan.

Terrorismi syö ja juo vääryydestä, väkivallasta, köyhyydestä ja vihasta. Niitä kaikkia on ollut Syyriassa tarjolla vuosia. Syyria sota on kestänyt nyt jo seitsemän vuotta. Siviilejä ja sotilaita on kuollut liki puoli miljoonaa – kymmenisen prosenttia sotaa edeltäneestä väestöstä – ja sotaa paenneita sekä koti- että ulkomaille on yli 12 miljoonaa. Syyriassa kasvaa sukupolvi, joka ei ole koskaan kokenut rauhaa tai käynyt päivääkään koulua.

Syyrian sodan osapuolista alkaa olla hankala pitää lukua. Eri ryhmittymiä on jo pitkälti toistakymmentä. Kaikkia yhdistää ainakin yksi asia: syyllistyminen vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin.

Viime päivien uutiset kertovat Itä-Ghoutan kaupungista ja sieltä pakenevista tuhansista siviileistä. Kaupungissa on ainakin joskus asunut 300 000 ihmistä. Uutiskuvat kertovat maanpäällisestä helvetistä. Vaikka rauha saataisiinkin pian aikaiseksi, tuhansien syyrialaisorpojen elämän perustukset ovat jo syvällä vihalla kyllästetyt.