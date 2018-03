Taidetta kouluun

Somerolla iloitaan käyttöön saadusta uudesta Kiiruun koulusta. Itse opetuksen lisäksi uusissa tiloissa on satsattu poikkeuksellisen paljon taiteeseen.

Someron kaupunki järjesti viime vuonna avoimen taidekilpailun, jonka myötä kouluun hankittiin Tommi Toijan ja Antti Laitisen teokset. Koulun taidehankinnat eivät jää tähän, sillä kevään myötä sinne saadaan lahjoitusvaroin vielä Keanne van de Kreeken työ.

Arvostettujen taiteilijoiden töiden hankkiminen on saanut osakseen paljon huomiota. Taiteesta odotetaankin yhtä uuden koulun vetonaulaa, joita tullaan katsomaan myös Someron ulkopuolelta.

Taiteen ja kulttuuriin satsatut rahat ovat usein julkisen arvostelun kohteena.

Kulttuuri jää helposti toisarvoiseen asemaan ja alakynteen, kun samaan aikaan puhutaan rahan jaossa esimerkiksi vanhusten hoidosta tai päivähoitopalveluista. Tätä sananvaihtoa voi myös ymmärtää, sillä eri palveluilla on erilainen rooli ja merkitys ihmisten elämässä.

Kulttuurin merkitystä ei pidä kuitenkaan väheksyä. Kiiruun koulun alkuviikot ovat jo näyttäneet, kuinka isoon rooliin Toijan ruokalan kattoon ja Laitisen pääportaikkoon sijoitetut työt ovat nousseet.

Taideteoksilla on tärkeä osa koulun viihtyisyydessä. Ne koskettavat ja liikuttavat, herättävät tunteita ja ajatuksia, luovat katsojalleen hyvää mieltä.

Kiiruun koulun taidehankintoihin kohdistunut arvostelu on ollut Somerolla poikkeuksellisen vähäistä. Tätä on varmasti osittain helpottanut se, että teosten hankinta ei ole jäänyt pelkästään Someron kaupungin vastuulle.

Tommi Toijan ja Antti Laitisen töiden runsaan 80 000 euron hankintakustannuksista Taiteen edistämissäätiön avustus kattoi 30 000 euroa. Ilman tätä avustusta toinen työ olisi jäänyt hankkimatta. Van Kreeken työn rahoitus tulee puolestaan pääosin Lounaismaan Osuuspankilta.

Kiiruun koulu on Someron kaikkien aikojen kallein rakennuskohde. Tällaiseen kohteeseen taidehankinnat sopivat mainiosti. Samalla koululaisia voidaan kasvattaa arvostamaan erilaista taidetta. Koulun taidehankintojen eräs vahvuus on juuri siinä, että kyseessä on kolme varsin erilaista teosta.