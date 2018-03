Tampereen keskustan kerrostalopaloa epäillään tuhopoltoksi – asukkaat joutuvat viettämään yönsä muualla

Aamulla Tampereen keskustassa syttynyttä tulipaloa epäillään törkeäksi tuhotyöksi. Kahdeksankerroksinen talo Tuomiokirkonkadulla jouduttiin evakuoimaan.

Talon ullakko tuhoutui palossa täysin, ja rakennus kärsi mittavia vesivahinkoja. Yksi ihminen sai lieviä vammoja palossa.

Asukkaat joutuvat yöpymään muualla ainakin yhden yön, luultavasti pidempään. He pääsivät kuitenkin jo käymään asunnoissaan tänä iltana, päivystävä palopäällikkö Jyrki Paunila kertoi STT:lle.

Tutkinnanjohtaja Joni Länsipuro sanoi illalla STT:lle, ettei poliisi vielä ole päässyt aloittamaan teknistä tutkintaa vintillä, josta palon epäillään saaneen alkunsa. Tutkinta voidaan aloittaa vasta, kun tila on tarpeeksi jäähtynyt.

– Aloimme epäillä rikosta heti aikaisin aamulla, hän kuitenkin sanoo.

Länsipuro ei voi tutkinnallisista syistä kertoa, miksi poliisi epäilee rikosta tai onko poliisilla jo epäilty.

– Siitä voi tietysti päätellä jotain, että poliisin selvitysten perusteella voi epäillä, ettei tämä palo ole itsestään syttynyt.

Poliisi ei vielä tiedä tarkalleen, mistä palo alkoi. Länsipuron mukaan varmaa on ainoastaan, että katolla sijainnut ullakkorakennus on täysin tuhoutunut.

Tekninen tutkinta päästäneen aloittamaan keskiviikkona, kunhan pelastuslaitos on saanut jälkisammutus- ja raivaustyöt valmiiksi. Poliisi aikoo myös kuulla talon asukkaita.

– Kaikki pienimmätkin havainnot ovat arvokkaita.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta varhain aamulla. Sammutustöihin osallistui 24 pelastustoimen yksikköä.

Tulipalo sulki osan Tampereen keskustan kaduista liikenteeltä. Suurin osa kaduista avattiin päivän mittaan, ja viimeisetkin liikennehaitat Otavalankadulla ja Tuomiokirkonkadulla palopaikan välittömässä läheisyydessä normalisoituivat illalla.

STT

Kuvat: