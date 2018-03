Tampereen keskustan kerrostalopaloa epäillään tuhotyöksi – asukkaat saaneet jo pistäytyä asunnoissaan

Poliisi epäilee Tampereen keskustan kerrostalopaloa tuhotyöksi. Tuomiokirkonkadulla sijaitsevan kerrostalon ullakko tuhoutui palossa täysin, minkä lisäksi rakennus on kärsinyt mittavia vesivaurioita.

Talossa on 63 asuntoa. Asukkaat ovat jo saaneet käydä asunnoissaan, mutta joutuvat nukkumaan muualla ainakin ensi yön, sanoo päivystävä palopäällikkö Jyrki Paunio STT:lle.

Talossa asuu parisataa ihmistä. Paunio ei ole saanut tarkkaa lukua isännöitsijältä.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta varhain tänä aamuna. Palon on arvioitu alkaneen 8-kerroksisen kerrostalon ullakolta.

Poliisi aloittaa tapauksen tutkinnan, kunhan sammutustyöt on saatu päätökseen, kertoi tutkinnanjohtaja Joni Länsipuro STT:lle aiemmin tänään.

Kerrostalosta evakuoitiin aamulla 15 ihmistä.

Liikenne Tampereen keskustassa on alkanut normalisoitua sen jälkeen, kun osa keskustan kaduista suljettiin palon vuoksi aamulla.

Liikennehaittaa on edelleen Otavalankadulla ja Tuomiokirkonkadulla palopaikan välittömässä läheisyydessä, mutta tilanne normalisoituu vielä tänä iltana, Paunio sanoo.

