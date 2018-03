Tampereen keskustassa katuja suljettu kerrostalopalon vuoksi – autoilijoita pyydetään välttämään keskustaa

Tampereella poliisi pyytää välttämään liikennöintiä kaupungin keskustassa kerrostalon ullakkopalon sammutustöiden vuoksi. Asukkaita on evakuoitu Tuomiokirkonkadulla sijaitsevasta kerrostalosta sen ullakolla syttyneen tulipalon vuoksi varhain tänä aamuna.

Päivystävän palomestarin mukaan osalle evakuoiduista on tehty terveystarkastus paikan päällä, mutta toistaiseksi kukaan ei vaikuta saaneen palossa vakavia vammoja. Ensihoidon tarkastamista ihmisistä yksi on toimitettu jatkohoitoon.

Ainakaan toistaiseksi savu tai sammutusvesi eivät ole tuhonneet kaksiportaisen ja seitsenkerroksisen talon asuntoja. Sammutustyöt jatkuvat, pelastuslaitos tiedotti aamuseitsemältä.

Tulipalon vuoksi Rautatienkatu on poikki Hämeenkadun ja Vuolteenkadun väliseltä osuudelta. Hatanpään valtatie on poikki Vuolteenkadun ja Hämeenkadun väliseltä osuudelta, kertoo poliisi.

STT