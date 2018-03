Tänään vietetään tasa-arvon ja Minna Canthin päivää

Tänään vietetään tasa-arvon päivää, joka on kirjailija Minna Canthin syntymäpäivä. Päivä on ollut Suomessa yleinen liputuspäivä vuodesta 2007 lähtien.

Viime vuonna tasa-arvon ja Minna Canthin päivänä presidentti Sauli Niinistö arvioi, että Suomi on maailman paras maa sukupuolten välisessä tasa-arvossa. Samalla presidentti kuitenkin myönsi, että hänen on ”vaikea ymmärtää ollenkaan”, miksi Suomessa on edelleen palkkaeroja miesten ja naisten välillä samasta työstä.

Minna Canth on ensimmäinen suomalainen nainen ja kahdeksas suomalainen merkkihenkilö, joka on saanut oman liputuspäivän.

Vuonna 1844 syntynyt ja 1897 kuollut Minna Canth oli paitsi kirjailija myös yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sanomalehtinainen.

Canthin keskeisiin kaunokirjallisiin töihin lukeutuvat novelli Kauppa-Lopo ja näytelmät Työmiehen vaimo sekä Anna Liisa. Tampereella syntynyt Canth vaikutti aikuisena Kuopiossa ja Jyväskylässä.

STT