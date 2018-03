Tanskalaistutkimus: Muovipussi sittenkin ympäristöystävällisin

Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan ruokien kantamisessa kaupasta kotiin muovipussi on ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Kankaasta, biohajoavasta muovista ja paperista tehdyt kassit jäävät tutkimuksen mukaan toiseksi, kun tarkastellaan kassien koko elinkaarta valmistuksesta uusiokäyttöön.

Ympäristöviranomaisten teettämän tutkimuksen yllättävää tulosta selittää muun muassa se, että kangaskassin vaatiman puuvillan tuotanto vie mittavia resursseja. Biohajoavasta muovista tehdyt kassit taas päätyvät tavallista muovia helpommin jätteeksi, vaikka ne eivät lopulta hajoa kunnolla luonnossa, tutkimuksessa todetaan.

Tutkimuksessa lähdettiin oletuksesta, että kaupasta ostettua muovipussia käytettäisiin uudelleen kerran esimerkiksi roskien kuljettamiseen. Tähän verrattuna kangaskassia pitäisi käyttää uudelleen ainakin 7 000 kertaa.

Muovipussin jälkeen seuraavaksi paras on paperista valmistettu kassi. Se kuitenkin kestää heikosti, joten paperisen kassin uusiokäyttö on vaikeaa.

