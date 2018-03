Tappara ja HIFK ottivat komennon liigan puolivälierissä

Tappara ja HIFK aloittivat jääkiekon Liigassa puolivälierät maalin voitoilla. Tappara voitti kotikentällään KalPan 3-2, ja HIFK otti Jyväskylässä 2-1-vierasvoiton JYPistä.

Avauspeli HIFK:n ja JYPin välillä oli erittäin tarkkaileva, vaikka JYP toki painosti kotikentällään. HIFK-vahti Kevin Lankinen oli kuitenkin iskussa 35 torjunnallaan. Vieraiden maalit iskivät ruotsalaishyökkääjät Patrik Carlsson ja Erik Thorell. Molemmissa maaleissa syöttöpisteen merkkautti konkari Juha-Pekka Haataja.

– Ei ollut ehkä ihan niin vauhdikas peli, mitä odotettiin. Meiltä kuitenkin isossa kuvassa hyvä vieraspeli. Toisessa erässä oltiin pulassa, mutta hyvin blokattiin vetoja. Meidän ketjulta ehjä ja hyvä peli, Haataja summasi.

JYPin ainokaisen iski kapteeni Juha-Pekka Hytönen. JYP-ikoni oli tappiosta huolimatta tyynenä, sillä sarja on pahasti kesken.

– Tiukkaa vääntöä oli läpi ottelun. Meillä oli ihan riittävästi paikkoja maalintekoon, mutta tehokkuus puuttui. Pelissä oli kuitenkin paljon hyvää. Homma on polkaistu nyt käyntiin ja täysi luotto on siihen, että vielä mennään kaverista ohi, Hytönen kommentoi.

Ottelusarja jatkuu perjantaina HIFK:n kotikaukalossa Helsingissä.

KalPa-käskijä Kapanen manasi synkkää jaksoa

Tappara otti ensimmäisen kiinnityksen jääkiekkoliigan välieräpaikkaan, kun viime kauden finaalivastustaja KalPa kaatui Hakametsässä 3-2 (0-1, 3-1, 0-0).

KalPan päävalmentaja Sami Kapanen jäi synkistelemään toisen erän alun heikkoa hetkeä. Reiluun kolmeen minuuttiin osunut neljän maalin hullunmylly nosti Tapparan tappiolta 3-2-johtoon.

– Toisen erän huonolla alulla annettiin tämä peli Tapparalle. Se oli sen verran synkkä jakso, joukkueensa kokonaisesitykseen varsin tyytyväinen Kapanen harmitteli.

Vieläkin synkempi oli tapa, jolla Tapparan maalit syntyivät. Käytännössä kaksi ilmaiseksi ja kolmas kaupan päälle. Tappara-pakki Valtteri Kemiläinen osui jopa päätyviivan takaa KalPa-vahti Denis Godlan kautta.

– Katsoin, että veskari haistelee syöttöä ja päätin kokeilla. Tomas Zaborskyn highlighteista olen sen oppinut, Kemiläinen naurahti joukkuekaverinsa taidoista.

Avausottelun tunnelataus purkautui päätössummeriin, jonka jälkeen KalPan Jerry D’Amigo, Ryan Wilson, Kai Kantola sekä Tapparan Sebastian Repo ja Juhani Jasu huitoivat 80 minuutin edestä rangaistuksia.

STT

Kuvat: