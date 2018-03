Tärkeät järjestöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon viimeiset, asiakkaan valinnanvapautta koskevat lait on annettu eduskunnalle. Laajasta lakipaketista, jolla sote- ja maakuntauudistus toteutetaan, on määrä päättää kesällä.

Maakunnissa valmistaudutaan uudistukseen, jonka toteutumisesta ei ole varmuutta. Mukana valmistelussa ovat lukuisat sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Niiden yhteistyötä vahvistetaan erillisellä maakunnallisella hankkeella.

Salossa potilas- ja vammaisyhdistykset ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä Syty ry:ssä. Sytyn toiminnanjohtaja Eija-Riitta Hilska korosti Salon Seudun Sanomien haastattelussa, että järjestöjen tehtävä on pitää pienen puolta ja seutukunnan on vaikutettava yhtenäisenä sote-uudistukseen toteutukseen.

Järjestöissä ja kunnissa tunnistetaan sama uhka: Varsinais-Suomessa päätöksenteosta ja toiminnasta tulee helposti Turku-keskeistä, jos muu maakunta ei valvo etujaan.

Järjestöt ovat olennainen osa kansalaisyhteiskuntaa. Suomessa on 13 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, joissa on yhteensä miljoona jäsentä. Ne ovat edunvalvojia, mutta osa on myös varteenotettavia palveluntuottajia.

Noin 800 järjestöä tuottaa asumis- ja muita sosiaalipalveluita ja noin 200 terveyspalveluita kuten esimerkiksi fysioterapiaa.

Järjestöillä on tärkeä rooli ilman palvelutuotantoakin. Ne tukevat potilasta ja asiakasta sekä tuovat asiantuntijoina käyttäjän näkökulmaa päätöksentekoon.

Sote-uudistuksen valmistelussa järjestöjen edustajia on erilaisissa työryhmissä. Kuuleminen ei saa jäädä vain valmisteluvaiheeseen. Tulevan maakuntahallinnon tehtävä on avata kanavia, joita pitkin tieto kulkee tehokkaasti kumpaankin suuntaan. Yksi mahdollisuus on ottaa mallia kunnissa toimivista vanhus- ja vammaisneuvostoista.

Maakunnan uusilla päättäjillä ei voi olla lähellekään sitä sisällöllistä asiantuntemusta, mitä järjestöissä on. Niiden kanssa pitää tehdä yhteistyötä koko maakunnan alueella riippumatta siitä, millaiset ovat maakuntavaltuuston ja -hallituksen poliittiset ja alueelliset voimasuhteet.