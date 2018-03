Teininä Suomesta lähtenyt Gibson yltänyt jo ennätyksiin New York Islandersin maalilla

Jääkiekkomaalivahti Christopher Gibson lähti 15-vuotiaana Espoon Bluesista Kanadaan kouluun ja pelaamaan Notre Dame Houndsin joukkueeseen Saskatchewanin SMHL-juniorisarjaa. Nyt suomalaisvahti on 25-vuotias ja torjuu NHL:ssä New York Islandersin maalilla.

– Olihan se kai aika rohkea veto lähteä niin nuorena, mutta minulla oli vanhemmat ja koko perhe hyvänä tukena. Se helpotti lähtöä, Gibson tuumii.

Keskustelu sujuu Pohjois-Amerikassa vietetyistä vuosista huolimatta edelleen erinomaisella suomen kielellä. Kiitos siitä kuuluu äidille.

– Puhun äidin kanssa joka viikko puhelimessa suomeksi, Gibson naurahtaa.

Gibson on pelannut juniorisarjojen jälkeen pääasiassa AHL:ssä, ensin Toronto Maple Leafsin farmijoukkue Toronto Marliesissa ja kaudesta 2015-16 lähtien Islandersin farmissa Bridgeport Sound Tigersissa. Ennen meneillään olevaa kautta takana oli vain neljä NHL-ottelua.

Torjuntaennätys uusiksi

Tällä kaudella ensimmäinen kutsu ylös tuli helmikuussa, ja kauden avausottelu NHL:ssä oli Pittsburgh Penguinsia vastaan 3. maaliskuuta. Penguins voitti ottelun 3-2 jatkoajalla, mutta Gibson teki itsensä tunnetuksi saman tien, sillä hän torjui 47 kertaa ja merkkautti samalla suomalaissyntyisten NHL-tulokkaiden yhden ottelun torjuntaennätyksen.

Uudellamaalla Karkkilassa syntynyt Gibson on sen jälkeen korottanut suomalaisen maalivahtitulokkaan ennätyksen 50 torjuntaan. Hän on Islandersin seurahistorian toinen tulokasvahti, joka on torjunut ottelussa vähintään 50 kertaa. Toinen on Islandersia liki koko uransa edustanut Hall of Famen jäsen Billy Smith, joka pysäytti kiekon 55 kertaa Philadelphia Flyersia vastaan marraskuussa 1972.

Gibson on helmikuun jälkeen aloittanut kuusi ottelua ennen maanantaita. Torjuntaprosentti on 91,5 ja päästettyjen maalien keskiarvo 3,48.

– Kun pääsee tällaiseen paikkaan pelaamaan, niin sitten pelien pitää mennä aina hyvin, hän harmittelee tappioitaan sekä otteluja, joissa hänet on kutsuttu pois maalilta.

Näytön paikka

New York Islandersin kausi päättyy huhtikuussa runkosarjaan, mutta Gibson antaa näyttöjä jo ensi kautta varten, sillä joukkueen maalilla on todennäköisesti tilaa.

Islandersin Jaroslav Halakista tulee kesällä rajoittamaton vapaa agentti, ja loukkaantumisen takia sivussa olevalla Thomas Greissilla on kaksi vuotta sopimusta jäljellä. Saksalaisen kausi on kuitenkin ollut pettymys, joten Islanders saattaa etsiä uutta ykkösmaalivahtia ensi kaudeksi.

Näyttöpaikan hankkinut Gibson tietää, että hänellä on kaikki edellytykset pelata NHL-tasolla.

– Tiedän, että minulla on taidot, mutta NHL:ssä kaikki on niin pienestä kiinni. Joka ilta pitää olla valmiina pelaamaan.

