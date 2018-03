Tekniset ongelmat ovat kiusanneet sähköistä yo-koetta pitkin päivää

Tekniset ongelmat ovat kiusanneet useampaa lukiota ylioppilaskirjoitusten aikana tänään. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan eritasoisia ongelmia havaittiin neljässä lukiossa ympäri Suomen jo ennen sähköisen ylioppilaskokeen aloittamista.

Esimerkiksi Helsingin Munkkiniemen yhteiskoulun lukiossa ylioppilaskokeen aloittaminen viivästyi teknisten ongelmien vuoksi reilulla tunnilla.

Munkkiniemen yhteiskoulussa ja kuudessa muussa lukiossa kohdattiin ongelmia myös myöhemmin päivällä ja oppilaat joutuivat keskeyttämään kokeen teon väliaikaisesti.

Ylioppilaskirjoituksissa on tänään vuorossa vieraan kielen pitkän oppimäärän koe.

Abiturienttien kielipäätä koetellaan englannin, ranskan, espanjan, saksan ja venäjän kokeissa. Paperilla suoritetaan enää vain venäjän koe, muut kokeet ovat sähköisiä.

Ylioppilaskokeen digitalisoiminen on meneillään, ja suuri osa kokeista suoritetaan jo sähköisesti. Koko tutkinnon on määrä olla digitaalisessa muodossa keväällä 2019.

Kevään ylioppilaskirjoitukset päättyvät maaliskuun 28. päivä. Tutkintoon on ilmoittautunut tällä kertaa liki 41 000 kokelasta.

