Terho: Jussi-palkinnon jakamisesta kieltäytyminen oli periaatekysymys

Jussi-palkinnon luovuttamisesta Aku Louhimiehelle perjantaina kieltäytynyt kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.) kertoo pitävänsä asiaa periaatekysymyksenä.

Terhon mukaan päätös ei syntynyt viime hetkellä, vaan hän ilmoitti torstaina avustajansa välityksellä Jussi-gaalan järjestäjille, ettei jaa Tuntemattomalle sotilaalle mennyttä yleisö-Jussi-palkintoa.

– En halunnut jakaa palkintoa, koska se voitaisiin tulkita niin, että valtioneuvosto ja minä ministerinä ikään kuin hyväksyisimme tällaiset ylilyönnit, Terho sanoo.

Terhon mukaan kulttuuriministeri ei voi toiminnallaan lähettää sellaista viestiä, että Louhimiehen työtavat olisivat hyväksyttäviä. Useat naisnäyttelijät ovat kuluneen viikon aikana kertoneet Louhimiehen käyttäneen ohjatessaan alistavia ja nöyryyttäviä metodeja. Vyyhti alkoi purkautua Ylen maanantaina julkaisemassa jutussa.

Terho sanoo, ettei ole itse keskustellut asiasta Louhimiehen kanssa.

– Itse siellä gaalassa Louhimies käsitteli asiaa fiksusti ja rakentavasti. Tästä päästään eteenpäin.

Terho kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa lauantaina.

Terhonkin päätös on jo saanut oman osansa arvostelijoiden kommenteista. Hän ei ole yllättynyt.

– Ministeri on usein sellaisessa tilanteessa, että tekee niin tai näin, tulee haukutuksi. Tässä tapauksessa tämä on periaatekysymys. Julkisen sektorin tehtävä on aina puolustaa heitä, joilla ei ole valtaa eikä asemaa ja sitä, ettei heitä voi kohdella miten tahansa. Sen takia on tärkeää, ettei kulttuuriministeri lähetä sellaista viestiä, että tällainen on ok.

Tuntematon sotilas -elokuvaan Terhon palkinnonjakopäätös ei liity

– Elokuvahan on sinänsä hyvä, olen sen nähnyt jo ensi-illassa. Pidin siitä, ei se muuksi muutu. Mutta ohjaaja on itsekin myöntänyt nämä ylilyönnit.

Selvityshenkilö nimitetään mahdollisimman nopeasti

Perjantaina Terho ilmoitti nimittävänsä selvityshenkilön tutkimaan elokuva-alan toimintaa Suomessa. Terhon mukaan nimitys tapahtuu mahdollisimman nopeasti, mutta selvityksen valmistumisajankohtaan hän ei ota vielä kantaa.

– Nimitys tapahtuu nopeasti, koska tarve on ilmeinen.

Selvittäjä käy elokuva-alan käytäntöjä, mutta myös alan työehtoja, lainsäädäntöä ja sitä, miten alalla noudatetaan työnantajille kuuluvia velvoitteita

– Koko tämä kulttuurialan kriisi ei kiteydy vain yhteen mieheen, vaan tässä täytyy tehdä laaja-alaisesti töitä sen teen, että kaikilla on inhimilliset työolosuhteet kaikissa produktioissa. Uskon, että tämän tavoitteen jakavat kaikki, Terho painottaa.

Terhon palkinnonjakopäätöksestä kertoi perjantaina Ilta-Sanomat.

https://www.is.fi/tv-ja-elokuvat/art-2000005616586.html

STT

Kuvat: