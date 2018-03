Tiedustelukomitean republikaanit: Venäjä ja Trump eivät juonitelleet presidentinvaaleissa

Yhdysvaltain tiedustelukomitean republikaanit ovat ilmoittaneet, etteivät ole löytäneet todisteita siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tai hänen kampanjakoneistonsa olisi juonitellut Venäjän kanssa vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaismedia.

Tutkinta aloitettiin lähes vuosi sitten. Edustajainhuoneen tiedustelukomitean demokraatit ja republikaanit ovat haastatelleet samoja 73 todistajaa ja nähneet samat reilut 300 000 dokumenttia, kertoo Washington Post. Tämänpäiväisessä ulostulossa demokraateilla ei ole kuitenkaan osaa eikä arpaa.

Demokraattiedustaja Adam Schiff sanoi jo kuukausi sitten, että näkemiensä asioiden perusteella on riittävästi todisteita siitä, että Trumpin kampanjan ja Venäjän välillä oli juonittelua.

Komitea ajautui riitoihin

New York Timesin mukaan lähes vuosi sitten komitean demokraatit ja republikaanit päättivät aloittaa kahden puolueen kesken tutkinnan, jossa tutkitaan ”kaikki todisteet ja todisteita seurataan, minne tahansa ne vievätkin”. Todellisuus iski kuitenkin pian vasten kasvoja ja ajoi komitean riitoihin.

Demokraatit ovat syyttäneet republikaaneja Trumpin suojelemisesta ja siitä, että heidän tiensä totuuden löytämiseksi on estetty. Komitean jäsenten mukaan tutkimuksissa ei ole juuri tapahtunut edistystä sitten joulukuun.

Demokraatit lisäksi vastustavat tutkinnan lopettamista, sillä komitea ei ole hankkinut kaikkia dokumentteja ja lisää todistajia pitää kutsua haastatteluun. Komitean demokraattien mukaan osa todistajista ei ole myöskään tullut paikalle tai he ovat antaneet puutteellisia vastauksia.

Demokraattien mukaan tutkintaa ei saa lopettaa ennen kuin erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtama FBI-tutkinta on valmis.

