Tilojen peltoala Salossa reilusti yli koko maan keskiarvon

Tilojen peltopinta-ala on jatkanut kasvuaan tilojen lukumäärän vähetessä. Salossa tilojen keskimääräinen peltopinta-ala on noussut jo hiukan yli 60 hehtaariin, mikä on reilusti enemmän kuin koko maassa. Koko maan tilojen keskimääräinen peltopinta-ala on 46 hehtaaria. Luvut koskevat viime vuotta.

Tilojen lukumäärä on vähentynyt viime vuonna koko maassa yli tuhannella, ja sama trendi näkyy Salossa. Uusi ilmiö viljelypuolella on ollut se, että tiloja on myös yhtiöitetty. Osakeyhtiömuotoisten tilojen määrän arvioidaan kasvavan nyt, kun tilat vapautettiin varainsiirtoverosta.

