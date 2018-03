Trafi: Venäjän suunnittelema ohjusharjoitus ei ulotu Suomen ilmatilaan

Venäjän suunnittelema laivaston ohjusharjoitus ei ulotu Suomen vastuulla olevaan ilmatilaan, kerrotaan liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

Ilmailujohtaja Pekka Hentun mukaan Venäjän suunnittelema ohjusharjoitus ulottuisi kansainväliselle vesialueelle, joka on Latvian vastuualuetta. Hentun mukaan Latvia on ilmoittanut asiasta Trafille.

Lisäksi Venäjän on tarkoitus tehdä ohjusharjoitus kansainvälisellä vesialueella, jonka yläpuolinen ilmatila on Ruotsin vastuualuetta. Venäjän harjoitusalue sijaitsee Tanskan Bornholmin saaren koillispuolella ja arviolta noin 60 kilometriä kaakkoon Ruotsin Karlskronasta.

Russia 1 -nimen saanut harjoitusalue on kansainvälisillä vesillä, mutta Ruotsin niin kutsutulla FIR- eli lentotiedotusalueella, jossa Ruotsi vastaa lennonjohdosta. Hentun mukaan Ruotsin ilmailuviranomainen ei ole ollut asiasta yhteydessä Trafiin.

Venäläisten ilmoituksen mukaan ohjuksia on määrä testata ensi viikon keskiviikosta perjantaihin.

Lentoliikenne ohjataan harjoitusalueen ohi

Ruotsin ilmailulaitos on varoittanut lentoyhtiöitä vaara-alueesta ja aikoo ohjata lennot sen ohi, kertoivat ruotsalaisviestimet aiemmin tällä viikolla.

– Periaate on, että on että palveluntarjoaja vastaa lentoliikenteen turvallisuudesta omalla vastuualueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Latvian ja Ruotsin ilmaliikennepalvelujen tuottajat kierrättävät siviililiikenteen ilmoitetun harjoitusalueen osalta turvallisen toiminnan varmistamiseksi, Henttu kertoo.

Ruotsin puolustusvoimien mukaan ei ole tavallista, että Venäjä harjoittelee näin kaukana lännessä. Puolustusvoimien tiedottaja ei kommentoinut, miten Ruotsi mahdollisesti harjoitukseen varautuu.

– Tämä ei riko kansainvälistä oikeutta, mutta on jälleen yksi esimerkki lisääntyneestä jännityksestä lähialueellamme, kommentoi puolestaan valtiopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Allan Widman Dagens Nyheterille.

Tavallisesti Venäjä harjoittelee ohjuksilla huomattavasti lähempänä Kaliningradia, missä sillä on kolme pysyvää karttoihin merkittyä ampuma-aluetta.

– En ole koskaan aiemmin nähnyt toisen valtion suorittavan ammuntoja Ruotsin FIR-alueella muutoin kuin yhteisharjoituksessa Ruotsin kanssa, arvioi tunnettu turvallisuusbloggaaja Wiseman eli everstiluutnantti Carl Bergqvist Twitterissä.

”Meidän täytyy jatkaa puolustuksemme vahvistamista”

Venäjä testaa ohjuksia Latvian lähivesillä Itämerellä Latvian talousvyöhykkeellä. Venäjä on pyytänyt Latviaa sulkemaan rannikkoalueellaan osan ilmatilasta testien ajaksi.

Latvian presidentti Raimonds Vejonis sanoi perjantaina, että ohjustestit lisäävät jännitteitä Itämeren alueella.

– Nämä tilanteet osoittavat, että meidän täytyy jatkaa puolustuksemme vahvistamista. Tämä osoittaa myös sen, että oli oikea päätös sijoittaa Naton joukkoja alueelle, Vejonis sanoi.

Latvian puolustusministeriö sanoi torstaina, että maan asevoimat ei ole nostanut valmiuttaan.

STT

Kuvat: