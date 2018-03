Trafi: Venäjän suunnittelema ohjusharjoitus ei ulotu Suomen ilmatilaan

Venäjän suunnittelema laivaston ohjusharjoitus ei ulotu Suomen vastuulla olevaan ilmatilaan, kerrotaan liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. Ilmailujohtaja Pekka Hentun mukaan Venäjän suunnittelema ohjusharjoitus ulottuisi kansainväliselle vesialueelle, joka on Latvian vastuualuetta. Hentun mukaan Latvia on ilmoittanut asiasta Trafille.

Venäjän on myös tarkoitus tehdä ohjusharjoitus kansainvälisellä vesialueella, jonka yläpuolinen ilmatila on Ruotsin vastuualuetta. Hentun mukaan Ruotsin ilmailuviranomainen ei ole ollut asiasta yhteydessä Trafiin.

Venäjän on määrä pitää ohjusharjoitukset ensi viikolla.

STT

