Trump asetti teräs- ja alumiinitullit – EU:n kauppakomissaari: EU tulisi jättää USA:n tuontitullien ulkopuolelle

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström sanoo Twitterissä, että EU on Yhdysvaltain läheinen kumppani ja että EU tulisi jättää tuontitullien ulkopuolelle.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump määräsi myöhään torstaina Suomen aikaa teräkselle 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tullimaksut. Hän sanoi tullien tulevan voimaan aikaisintaan 15 päivän päästä ja antoi ymmärtää, että Yhdysvallat tarkastelee tuona aikana vielä, voisivatko jotkin sen Pohjois-Amerikan ulkopuoliset kumppanimaat saada vapautuksen tulleista.

Kanadalle ja Meksikolle hän lupasi vapautuksen siinä tapauksessa, että Pohjois-Amerikan maat pääsevät yksimielisyyteen uudesta Nafta-sopimuksesta. Nykyinen Nafta-sopimus on Trumpin mielestä Yhdysvalloille epäedullinen, ja hän on uhannut Yhdysvaltojen irrottautuvan siitä kokonaan, mikäli sen ehtoja ei muuteta.

Trump ei maininnut tulleista pitämässään puheessa EU:ta, mutta hän vihjasi, että eurooppalaisille Nato-liittolaisille ei ole luvassa tullihelpotuksia niin kauan, kun ne eivät Yhdysvaltojen mielestä maksa riittävän suurta osaa Naton menoista. Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) korosti aiemmin torstaina, ettei Yhdysvallat voi tehdä tulliasiassa yksittäisiä EU-maita koskevia poikkeuksia, vaan mahdolliset poikkeukset koskisivat koko EU:ta.

Kauppakomissaari Malmström sanoo pyrkivänsä saamaan asiaan lisää selvyyttä lähipäivinä.

Britannia ja Ranska pitävät tuontitulleja askeleena väärään suuntaan

Britannia ja Ranska reagoivat perjantain vastaisena yönä Euroopan aikaa Yhdysvaltain tuontitulli-ilmoitukseen pettymyksen sävyttämin lausunnoin.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Ranska kuvaili tullipäätöstä valitettavaksi ja Britannia askeleeksi väärään suuntaan.

Ranskan talousministeri Bruno Le Maire totesi, että kauppasodassa on vain häviäjiä. Hän sanoi Twitterissä, että Ranska arvioi tullien vaikutusta talouteensa ja sopivia toimia yhdessä EU-kumppaniensa kanssa.

Viikko sitten Le Maire vaati EU:ta vastaamaan voimakkaasti ja yhtenäisenä mahdollisiin Yhdysvaltain määräämiin tuontitulleihin.

Britannian kauppaministeri Liam Fox puolestana sanoi tuontitullien olevan vääränlainen lähestymistapa kansainvälisen kaupan ongelmiin.

– Voimme käsitellä kansainvälisesti teräksen ylituotantoa, mutta tämä on väärä tapa, Fox sanoi.

– Protektionismi ja tullit eivät koskaan oikeastaan toimi.

Fox matkustaa ensi viikolla Washingtoniin keskustelemaan yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa tuontitulleista.

https://twitter.com/MalmstromEU/status/971861768246059009

STT

Kuvat: