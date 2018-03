Trump ei ole kommentoinut yli miljoona amerikkalaista kaduille kerännyttä aseväkivallan vastaista marssia

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump ei ole henkilökohtaisesti ottanut kantaa aselakien tiukentamista vaativiin protestimarsseihin, jotka keräsivät arviolta jopa yli miljoona ihmistä kaduille eri puolilla Yhdysvaltoja lauantaina.

Valkoinen talo julkaisi tiedotteen, jossa se ylisti nuorien amerikkalaisten rohkeutta ja sanoi, että maan lasten turvallisuus on presidentin ykkösprioriteetti.

Trump oli Floridassa golf-klubillaan, kun March for Our Lives -liikkeen päämarssi järjestettiin Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa.

Washingtonin lisäksi mieltä osoitettiin muun muassa Atlantassa, Bostonissa, Chicagossa, Dallasissa, Houstonissa, Los Angelesissa, Seattlessa ja Miamissa.

Helmikuun puolivälissä 19-vuotias entinen oppilas tappoi 17 ihmistä Parklandissa Floridassa sijaitsevassa koulussa. Tapaus käynnisti jälleen kerran keskustelun Yhdysvaltain aselaeista.

Perjantaina Valkoinen talo sanoi, että se on kieltämässä aseiden lisäosat, jotka muuttavat puoliautomaattiset aseet automaattiaseiksi. Monet protestiliikkeen aktivistit vaativat kuitenkin vielä tiukempaa lainsäädäntöä.

